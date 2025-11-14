Hà Nội

Sống xanh

Khai thác đất trái phép, 2 người dân bị xử phạt 50 triệu đồng

Với hành vi khai thác đát trái phép, 2 người dân ở phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) đã bị lực lượng chức năng xử phạt 50 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Công an phường Mỹ Quới (TP Cần Thơ ) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép, với tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 10/2025, Công an phường Mỹ Quới đã phát hiện và bắt quả tang 02 đối tượng, gồm: ông L.A.V (SN 1998) và ông N.V.T (SN 1966 cùng đăng ký thường trú trên địa bàn phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) có hành vi khai thác đất trái phép tại bờ kênh thuộc địa bàn phường Mỹ Quới.

image-20251113184318-2.png
Hiện trường vụ khai thác đất trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 02 chiếc sà lan, 02 máy xúc và khoảng 60m3 đất đã được các đối tượng khai thác trái phép.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Công an phường Mỹ Quới đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người với số tiền là 25 triệu đồng. Ngoài ra, buộc các đối tượng phải thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác đất về trạng thái an toàn.

