Sống xanh

Phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển “cát lậu” trong đêm

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt giữ 08 phương tiện vận chuyển, tàng trữ hơn 550 m3 cát trái phép.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ, xử lý 08 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép.

Trước đó, ngày 08/11, lực lượng Công an thực hiện tuần tra trên tuyến sông Tiền (khu vực thuộc địa phận xã Phú Túc) thì phát hiện 06 phương tiện thủy nội địa (gồm 01 ghe gỗ không số đăng ký; 03 sà lan số đăng ký BTr-7662; BTr-8543; LA-07882; 02 tàu sắt số đăng ký ĐT-26470; ĐT-26968) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang có chứa khoáng sản (cát sông) với tổng khối lượng đo được là 370,05 m3 cát.

phu-tuc-1011.jpg
Cơ quan Công an bắt giữ nhiều tàu vận chuyển cát lậu.

Làm việc với cơ quan Công an, 07 người có mặt trên các phương tiện là N.T.T (SN 1988, ngụ ấp Giao Thạnh, xã Thạnh Phong); H.X.B (SN 2000, ngụ ấp 2, phường Sơn Đông); P.V.H (SN 1966, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh); P.T.N (SN 1982, ngụ:ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy); T.P.V (SN 1990, ngụ ấp Song Phú, xã Tân Phú); N.T.T(SN 2000, ngụ ấp Hưng Nghĩa II, xã Hưng Nhượng) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Cùng ngày (08/11), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 02 phương tiện thủy nội địa (gồm 01 ghe gỗ không số đăng ký và 01 tàu sắt biển kiểm soát BTr-8446) vận chuyển, tàng trữ trái phép 186,48 m3.

Hiện, cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
