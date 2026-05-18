TP HCM xử phạt và tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc

Sở Y tế TP HCM đã xử phạt nhiều cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc, tiêu hủy hàng loạt thuốc giả, kém chất lượng, và xử lý quảng cáo sai quy định.

Bình Nguyên

Ngày 18/5, Sở Y tế TP HCM công khai loạt Quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc.

Trong đó, Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - Cửa hàng kinh doanh Chi nhánh Tô Hiến Thành (gian G15 Trung tâm thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) bị xử phạt 35 triệu đồng do không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đồng thời, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm gồm thuốc tránh thai Mercilon (số đăng ký VN-21679-19, số lô C121405, hạn dùng 30/9/2027), thuốc tránh thai Marvelon (số đăng ký VN-18815-15, số lô B119970, hạn dùng 9/9/2027) và thuốc giảm đau Efferalgan 500 mg (số đăng ký 300100011324, các số lô B8374, B9458, hạn dùng lần lượt 18/3/2028 và 23/6/2028)...

Công ty TNHH Dược phẩm Tấn Huỳnh Phát - Cửa hàng kinh doanh Chi nhánh Tô Hiến Thành bị buộc tiêu hủy nhiều lô thuốc vì bảo quản sai quy định. Ảnh Znews.vn.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Cửa hàng Dược liệu Luân Đức (số 81 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM) 4 triệu đồng do không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng thời gian quy định, đồng thời bán dược liệu đã qua sơ chế nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Đáng chú ý, trong đợt xử phạt này, ông Trần Thái Học (cư trú tại số 220/11/2 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) bị xử phạt 35 triệu đồng do quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực. Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn buộc ông Học tháo gỡ, xóa các nội dung quảng cáo vi phạm hoặc thu hồi các sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo liên quan.

Trước đó vào giữa tháng 3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về một loại thuốc tiêm dự phòng HIV có dấu hiệu giả mạo, đồng thời chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đơn vị này cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam về việc phát hiện hành vi buôn bán, cung cấp thuốc tiêm mang nhãn Gilead Sciences Inc. nhưng chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Trong báo cáo này, người bị phản ánh có liên quan là ông Trần Thái Học.

Sản phẩm bị cảnh báo là thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5 µg/1,5 mL (309 mg/mL), không có số đăng ký lưu hành. Theo thông tin trên nhãn, thuốc được cho là sản xuất tại Mỹ.

Văn bản Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP.HCM. Ảnh chụp màn hình

Theo phản ánh từ phía công ty, ông Trần Thái Học tự nhận đang làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH TH Healthcare. Người này bị cho là đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, trực tiếp bán thuốc và tiêm cho khách với giá 2,5 triệu đồng/mũi/6 tháng.

Hình ảnh bao bì sản phẩm do công ty cung cấp cho thấy chưa có thông tin về giấy phép lưu hành, đồng thời ghi rõ “sản phẩm chưa đăng ký lưu hành, chỉ lưu hành nội bộ”. Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống dịch vụ công của Cục Quản lý Dược cho thấy chưa có sản phẩm nào mang tên này hoặc do cơ sở sản xuất nêu trên được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng sản phẩm nêu trên.

Người dân cần đặc biệt tỉnh táo, chỉ mua thuốc tại các cơ sở dược phẩm uy tín và thực hiện tra cứu thông tin sản phẩm trên website của Cục Quản lý Dược trước khi sử dụng.

