Mắc loạt sai phạm, Công ty CP Y học cổ truyền Việt Nhật bị phạt 118 triệu

Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật vừa bị Sở Y tế TPHCM xử phạt nặng do nhiều vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

Mắc nhiều vi phạm về khám chữa bệnh

Ngày 18/5, Sở Y tế TP HCM công khai Quyết định xử phạt số 2181/QĐ-XPHC ngày 8/5/2026 đối với Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật, địa chỉ tại 372-374 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TPHCM do mắc loạt sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật bị xác định có nhiều hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động.

Hành vi thứ nhất, hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định pháp luật;

Hành vi thứ 2, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định;

Hành vi thứ ba, thực hiện điều trị nội trú tại cơ sở không được phép điều trị nội trú, trừ trường hợp lưu người bệnh để theo dõi theo quy định.

Hành vi thứ 4, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Với loạt sai phạm trên, Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật bị xử phạt hành chính tổng cộng 118 triệu đồng.

Bên cạnh mức phạt tiền, Công ty Cổ phần Y học cổ truyền Việt Nhật còn áp dụng nhiều hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 09452/HCM-GPHĐ do Sở Y tế TP HCM cấp trong thời hạn 2 tháng.

Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của một cá nhân liên quan trong thời hạn 1 tháng và buộc tháo gỡ, xóa các nội dung quảng cáo vi phạm.

Báo động tình trạng vi phạm y tế tràn lan và quảng cáo y tế "thần thánh hóa"

Sở Y tế TP HCM đã liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng các cơ sở y tế "thổi phồng" công dụng chữa bệnh, mượn danh tiếng bác sĩ hoặc tung ra những cam kết trị dứt điểm vô căn cứ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đánh trúng tâm lý sợ tác dụng phụ của thuốc Tây và chuộng thảo dược, Đông y của người dân, nhiều phòng khám đã tung ra các dịch vụ chưa qua kiểm chứng, thậm chí liều lĩnh điều trị vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép. Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng khác như: sử dụng nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề, thiếu chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh bị "đốt cháy" giai đoạn, bất chấp quy định pháp luật.

Việc các cơ sở này ồ ạt đổ bộ lên không gian mạng, rầm rộ livestream tư vấn và hứa hẹn chữa khỏi hoàn toàn các bệnh lý phức tạp không chỉ đẩy người bệnh vào thế rủi ro, mà còn đang đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý y tế hiện nay.

Trước thực trạng các cơ sở y tế tư nhân bùng nổ nhưng còn nhiều sai phạm, đặc biệt là chiêu trò quảng cáo thổi phồng trên không gian mạng, ngành y tế đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân:

Đầu tiên, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không gửi gắm sức khỏe vào các video livestream tư vấn, các trang mạng xã hội sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo thuốc hoặc cam kết chữa dứt điểm bệnh tật. Mọi phương pháp điều trị, dù là Tây y hay Đông y, đều cần có sự thăm khám trực tiếp và cá thể hóa theo từng thể trạng bệnh nhân.

Thứ hai, người dân không nên vì tâm lý ngại dùng thuốc Tây mà tự ý bỏ phác đồ điều trị của bệnh viện để theo đuổi các phương pháp thảo dược chưa qua kiểm chứng, dẫn đến nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bỏ lỡ "giai đoạn vàng" điều trị.

Cuối cùng, trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ can thiệp y tế nào, người dân có quyền và nên chủ động yêu cầu cơ sở xuất trình giấy phép hoạt động, cũng như chứng chỉ hành nghề của bác sĩ trực tiếp điều trị để tự bảo vệ quyền lợi và tính mạng của bản thân.