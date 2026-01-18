Hà Nội

Xã hội

TP HCM phong tỏa khẩn cấp hiện trường vụ sạt lở ven kênh Tàu Hủ

50m bờ kè ven kênh Tàu Hủ bị nứt toác, lún sâu hơn 0,5m, lực lượng chức năng TP HCM đã khẩn trương quây bạt, phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Theo Tuấn Kiệt- Tuấn Hùng/Vietnamnet

Sáng 18/1, người dân khu vực công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng, TPHCM) hoảng hốt chứng kiến vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại bờ kè kênh Tàu Hủ.

w-z7442666428575-d08a8629f624f26d04207088e7d97232-784-8220.jpg

Sự cố khiến đoạn kè dài khoảng 50m đổ sập hoàn toàn xuống kênh, kéo theo phần lớn vỉa hè, bồn hoa và cây xanh.

w-dji-20260118121540-0520-djpg-785-4643.jpg

Ông Nguyễn Văn Tâm, một người dân sống gần khu vực sạt lở, kể lại: "Tôi đang đi thể dục thì nghe tiếng động lớn. Chạy đến kiểm tra, tôi thấy cả đoạn bờ kè đã biến mất, chỉ còn lại những hố sâu và đất đá ngổn ngang".

w-z7442726873705-f00253367f9bcf3555d005ce35f17f3c-786-9295.jpg

Tại hiện trường, hệ thống lan can sắt bị kéo sập, uốn cong biến dạng. Nhiều cây xanh bật gốc, nghiêng ngả, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.

z7442726355438-f7cfa7d9be4d590ec7dafb5cd127b449-787-537.jpg

Đặc biệt, trên đường Ba Đình, một mảng nhựa đường rộng khoảng 30m2 đã sụt sâu hơn 50cm, tạo thành "hố tử thần" với các vết nứt toác kéo dài vào lòng đường.

w-z7442627081256-41a532ccdcd4c19d5576be9d277cb43d-788-9756.jpg

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp ứng phó.

w-z7442726111332-e8714de2cd71edce6fa2b6005f87dd23-789-3908.jpg

Khu vực sạt lở được quây bạt kín nhằm ngăn nước xâm nhập và hạn chế nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống lòng kênh. Đồng thời, hệ thống rào chắn, biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm đã được thiết lập, phong tỏa toàn bộ đoạn đường Ba Đình qua khu vực này.

Các chuyên gia địa chất và đơn vị quản lý hạ tầng đang đánh giá mức độ xâm lấn của vết nứt để có phương án xử lý bền vững. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp cận khu vực nguy hiểm và chủ động di chuyển theo lộ trình thay thế.

