TP HCM: Gói thầu gần 26 tỷ tại An Thới Đông đã tìm được nhà thầu

Ngày 24/6, UBND xã An Thới Đông huyện Cần Giờ (TP HCM) đã phê duyệt cho liên danh 2 thành viên trúng gói thầu thi công xây dựng gần 26 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp cải tạo vỉa hè đường trục chính An Bình (từ đường An Thới Đông đến đường Liên Xã) có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 21/01/2025; sử dụng vốn ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho huyện Cần Giờ.

Ngày 18/03/2025, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được UBND huyện Cần Giờ phê duyệt theo Quyết định 278/QĐ-UBND với 16 gói thầu liên kết. Gói thầu thi công xây dựng có giá dự toán hơn 25,92 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân mời thầu rộng rãi; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 6 tháng.

E-HSMT của gói thầu được UBND xã An Thới Đông phê duyệt theo Quyết định E2500246999_2506031048 ngày 03/06/2025; hoàn thành mở thầu ngày 21/06.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 21/06, gói thầu chỉ duy nhất liên danh Công ty TNHH Thương mại Nhân Tài (đại diện liên danh) – Công ty TNHH Trường Thắng dự thầu với giá 25,36 tỷ đồng.

Đến ngày 24/6, ông Lê Thế Phi – Chủ tịch UBND xã An Thới Đông đã ký Quyết định KQ2500246999_2506241013 phê duyệt liên danh Công ty TNHH Thương mại Nhân Tài – Công ty TNHH Trường Thắng trúng thầu với giá hơn 25,36 tỷ đồng thực hiện trong 170 ngày.

Tại dự án, gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng có giá hơn 689 triệu đồng do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xây dựng Phú Dương thực hiện.

Năng lực các nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Nhân Tài (địa chỉ tại ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM); được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 31/07/2014. Từ đó đến nay, công ty đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 26 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) hơn 376,18 tỷ đồng. Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 113,48 tỷ đồng; tổng giá trị trúng với vai trò liên danh ghi nhận hơn 262,69 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Trước đó, ngày 10/06/2025, UBND xã Thanh An huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định KQ2500219169_2506101423 Công ty TNHH Thương mại Nhân Tài trúng gói thầu thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường dẫn cầu Đá Ngầm với giá hơn 5,56 tỷ đồng thực hiện trong 170 ngày.

Ngày 19/12/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè (TP HCM) đã phê duyệt Công ty Nhân Tài trúng gói xây lắp hơn 8,87 tỷ đồng thực hiện trong 350 ngày tại dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, cải tạo mặt đường hẻm 1716;

Năm 2023, duy nhất công ty tham gia dự thầu gói xây lắp thuộc KHLCNT Công trình: Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Lý Nhơn và xã Tam Thôn Hiệp của Phòng Quản lý Đô thị huyện Cần Giờ với giá trúng thầu hơn 4,71 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày…

Công ty TNHH Trường Thắng (địa chỉ tại Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang).

Các gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa hệ thống thoát nước Km90+657 - Km91+600 (T), Km91+600 - Km93+000 (T+P); Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố taluy nền đường Km107+500 - Km107+644 (P), Km107+682 - Km107+750 (P), Km113+800 - Km114+000 (P), Km115+185 - Km115+400 (T), Km118+020 - Km119+283, Km119+400 - Km119+800, Quốc lộ 91, tỉnh An Giang; ngày 27/05/2025, Khu Quản lý Đường bộ IV đã phê duyệt Công ty TNHH Trường Thắng trúng thầu với giá hơn 22,45 tỷ đồng thực hiện trong 130 ngày;

Tại dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi, tỉnh An Giang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; gói thầu số 18: Gói thầu thi công xây dựng và thiết bị được phê duyệt cho liên danh Xây dựng cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG – Công ty CP Đầu tư Thương mại TGC Việt Nam – Công ty TNHH Hưng Nguyên – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính – Công ty TNHH Trường Thắng) trúng thầu với giá hơn 266,31 tỷ đồng thực hiện trong 630 ngày…