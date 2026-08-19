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Bạn đọc - Phản biện

TP Đồng Nai: Vai trò của đơn vị tư vấn tại các gói thầu giao thông tiết kiệm dưới 1% [Kỳ 2]

Tại hai gói thầu giao thông nông thôn hơn 17 tỷ đồng ở xã Gia Kiệm và xã Thống Nhất, TP Đồng Nai, các đơn vị tư vấn lập và thẩm định hồ sơ đều thông qua kết quả trúng thầu sát giá của Công ty Cảnh Phát mà không gặp trở ngại.

Hải Anh

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đằng sau kịch bản "một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp tại hai gói thầu giao thông nông thôn có tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng trên địa bàn xã Gia Kiệm và xã Thống Nhất thuộc TP Đồng Nai là vai trò mờ nhạt, thiếu tính phản biện của các đơn vị tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định. Sự trùng lặp đến kỳ lạ này đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tính khách quan, minh bạch trong công tác lập và thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) tại các địa phương này.

Kịch bản "một nhà thầu"

Như đã thông tin, hai gói thầu xây lắp quy mô lớn được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng đến thời điểm đóng thầu đều chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham gia.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01: Xây dựng + ATGT thuộc dự án Nâng cấp đường Võ Dõng - Cầu Cường giai đoạn 1 (Đoạn đường Võ Dõng - Lạc Sơn đến đường Song Hành phía Đông) do Văn phòng HĐND & UBND xã Gia Kiệm làm chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vy Anh. Trải qua khâu đánh giá của tổ chuyên gia thuộc Công ty Vy Anh và khâu thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH TVXD Tường Nguyên, Liên danh Cảnh Phát - Phi Nhân Phát đã dễ dàng được phê duyệt trúng thầu.

Gói thầu xây lắp quy mô lớn có giá dự toán được duyệt là 10.905.914.146 đồng nhưng giá trúng thầu lại đạt sát nút là 10.805.734.458 đồng. Thông qua hình thức thương thảo, gói thầu quy mô gần 11 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được vỏn vẹn 100.179.688 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp là 0,92%. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 168/QĐ-VP ngày 28/07/2026 do ông Lê Phương Nam, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Kiệm phê duyệt.

Tính hiệu quả kinh tế chạm đáy

Tương tự, tại công trình Đường nhánh rẽ Suối Cạn 1 do Phòng Kinh tế xã Thống Nhất làm chủ đầu tư, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng có giá dự toán gói thầu là 6.274.811.111 đồng cũng rơi vào kịch bản tương ứng. Đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa. Đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn - Đào tạo - Quản lý xây dựng Minh Đạo.

Kết quả, Công ty Cảnh Phát trúng thầu với vai trò độc lập với giá trúng thầu là 6.241.015.740 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 0,54%, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 33 triệu đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số 419/QĐ-PKT ngày 30/07/2026 của Phòng Kinh tế xã Thống Nhất do ông Lê Thế Việt, Trưởng phòng Kinh tế ký duyệt (ký số điện tử ngày 02/08/2026).

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Quyết định số 419/QĐ-PKT

Điều đáng nói là báo cáo đánh giá của các tổ chuyên gia thuộc Công ty Vy Anh và Công ty Đăng Khoa đều kết luận nhà thầu đạt mọi tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên, việc E-HSMT được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng hoàn toàn không thu hút được bất kỳ nhà thầu độc lập nào khác tham gia nộp hồ sơ đã đặt ra dấu hỏi lớn về việc liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có thực sự khách quan, hay có những rào cản mang tính định hướng, hạn chế các nhà thầu ngoài địa phương?

Tiêu chí trong hồ sơ mời thầu: Trách nhiệm của đơn vị tư vấn và thẩm định

Phân tích sâu về hiện tượng này dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đơn vị thẩm định E-HSMT có vai trò cực kỳ quan trọng nhằm bảo vệ tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế của gói thầu. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, các đơn vị tư vấn lập HSMT thường đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, nhân sự chủ chốt hoặc năng lực kinh nghiệm vượt mức cần thiết hoặc mang tính định hướng cục bộ. Điều này vô hình trung tạo ra rào cản kỹ thuật cực kỳ tinh vi, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu độc lập khác, tạo thế độc diễn cho nhà thầu quen tại địa phương."

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm, theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, công tác thẩm định hồ sơ mời thầu là chốt chặn quan trọng nhằm rà soát và loại bỏ các điều kiện hạn chế cạnh tranh trước khi phê duyệt. "Nếu đơn vị tư vấn thẩm định làm việc nghiêm túc, khách quan, họ hoàn toàn có thể phát hiện và kiến nghị chủ đầu tư chấn chỉnh các tiêu chí bất hợp lý. Nhưng tại các gói thầu này, việc cả đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty Vy Anh, Công ty Đăng Khoa) lẫn đơn vị thẩm định kết quả (Công ty Tường Nguyên, Công ty Minh Đạo) đều dễ dàng thông qua các khâu hồ sơ và kiến nghị phê duyệt kết quả thầu sát nút giá dự toán là một biểu hiện cần được các cơ quan quản lý về đấu thầu kiểm tra, làm rõ."

Hoạt động chỉ định thầu phụ trợ: Có thực hiện thương thảo tiết kiệm ngân sách?

Không chỉ dừng lại ở các gói thầu xây lắp chính, hệ sinh thái thầu tại hai dự án này còn ghi nhận một loạt gói thầu phụ trợ như lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT, giám sát thi công, bảo hiểm công trình... đều được phê duyệt triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cho chính các đơn vị tư vấn này.

Tại dự án Nâng cấp đường Võ Dõng - Cầu Cường, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 99/QĐ-VP ngày 14/07/2026 của Văn phòng HĐND & UBND xã Gia Kiệm đã thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn cho 5 gói thầu tư vấn và phi tư vấn. Trong đó, Gói thầu số 02 về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu có giá 37.410.537 đồng được chỉ định cho Công ty Vy Anh; Gói thầu số 03 về tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có giá 21.624.588 đồng được chỉ định cho Công ty Tường Nguyên. Ngoài ra, ba gói thầu tư vấn và phi tư vấn khác gồm Giám sát thi công xây dựng (trị giá 346.209.654 đồng), Thẩm tra an toàn giao thông (54.061.470 đồng) và Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (27.531.304 đồng) cũng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tại dự án công trình Đường nhánh rẽ Suối Cạn 1, theo Quyết định số 284/QĐ-PKT ngày 14/06/2026 của Phòng Kinh tế xã Thống Nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (giá 21.710.847 đồng) được chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Đăng Khoa; Gói thầu số 03 về tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT (giá 12.549.622 đồng) được chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Minh Đạo. Các gói tư vấn giám sát thi công xây dựng (giá 200.982.200 đồng) và phi tư vấn bảo hiểm công trình (giá 15.977.529 đồng) cũng được triển khai bằng chỉ định thầu rút gọn.

Dưới góc nhìn pháp lý, mặc dù các gói thầu phụ trợ này có giá trị nhỏ nằm dưới hạn mức chỉ định thầu quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nhưng theo Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, chủ đầu tư và nhà thầu vẫn phải tiến hành thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với điều kiện thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế tốt nhất cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm cấm việc chỉ định thầu đại trà cho các nhà thầu thân hữu, quen thuộc mà không qua thương thảo giảm giá thực chất.

Việc các đơn vị tư vấn và đơn vị thẩm định vừa được chỉ định thầu rút gọn hàng loạt, vừa đảm nhận vai trò lập, đánh giá và thẩm định kết quả thầu xây lắp đan chéo cho nhau tại cùng một dự án đặt ra dấu hỏi lớn về tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính theo quy định tại Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Liệu sự "khép kín" trong quy trình thầu này có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kịch bản nhà thầu địa phương dễ dàng trúng thầu sát nút giá trần, gây ảnh hưởng đến tính hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh lành mạnh của dòng vốn đầu tư công?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Giải mã chuỗi trúng thầu tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% của nhà thầu Cảnh Phát

QUY ĐỊNH CẤM CÀI CẮM TIÊU CHÍ KỸ THUẬT HẠN CHẾ CẠNH TRANH VÀ TRÁCH NHIỆM TƯ VẤN

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu là nguyên tắc tối thượng. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi lập hồ sơ mời thầu đưa ra các điều kiện nhằm định hướng, làm khó hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu độc lập khác.

Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu quy định rõ: "Hồ sơ mời thầu không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng."

Bên cạnh đó, quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cũng chỉ rõ trách nhiệm của các bên tư vấn và thẩm định trong đấu thầu. Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhau và với nhà thầu tham dự gói thầu đó nhằm tránh tình trạng thông đồng, dàn xếp thầu.

Nếu tổ chức tư vấn thầu có hành vi cài cắm tiêu chí kỹ thuật vượt mức cần thiết để định hướng thầu, hoặc cố ý đánh giá không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, hoặc bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 1 đến 5 năm theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng nguồn lực đầu tư công, các đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

#Vai trò của đơn vị tư vấn trong đấu thầu #Thẩm định hồ sơ mời thầu thiếu khách quan #Hiện tượng nhà thầu trúng thầu sát giá #Ảnh hưởng của quy trình chỉ định thầu #Trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan

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Công ty Cảnh Phát liên tiếp trúng 2 gói thầu giao thông quy mô hơn 17 tỷ đồng tại xã Thống Nhất và xã Gia Kiệm, TP Đồng Nai. Đáng chú ý, cả hai gói thầu đều ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức dưới 1% trong bối cảnh doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian gần đây, hoạt động đầu tư công tại địa bàn các xã thuộc TP Đồng Nai ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý. Nhiều gói thầu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn có quy mô lên tới hàng tỷ đồng, mặc dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu lại ở mức rất hạn chế. Đáng chú ý, các gói thầu này đều ghi nhận một điểm chung: chỉ có một nhà thầu duy nhất tham dự và dễ dàng trúng thầu sát giá dự toán.

Nổi bật là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Cảnh Phát (Công ty Cảnh Phát; MST: 3603074381). Doanh nghiệp này thường tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc thành viên đứng đầu liên danh.

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TP Đồng Nai: Công ty Đức Minh trúng loạt gói thầu tiết kiệm không cao [Kỳ 1]

Nắm trong tay 8 gói thầu quy mô hơn 94,8 tỷ đồng tại TP Đồng Nai chỉ trong hai tháng, Công ty TNHH MTV Đức Minh liên tục trúng thầu sát trần với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại một số địa phương trực thuộc TP Đồng Nai (mô hình hành chính mới sáp nhập) đang ghi nhận sự hiện diện với tần suất dày đặc của một nhà thầu xây lắp là Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh.

Doanh nghiệp này có mã số thuế 3800447201, địa chỉ đăng ký trụ sở chính đặt tại Số Nhà 73, Ấp Xa Trạch II, Xã Tân Quan, TP Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Thược với chức vụ Giám đốc. Trong lịch sử hoạt động những năm gần đây, nhà thầu này đã thiết lập một tỷ lệ trúng thầu rất cao, đặc biệt tập trung tại các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học và giao thông nông thôn trên địa bàn.

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