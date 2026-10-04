Video: Ford Ranger và hành trình sống chất tại Cao Bằng.

Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Tháng Chăm sóc Toàn cầu 2026 (Global Caring Month), với 4 dự án cộng đồng tại nhiều địa phương. Chương trình năm nay có sự tham gia của gần 200 nhân viên và tình nguyện viên, đóng góp khoảng 1.000 giờ công và hỗ trợ khoảng 1.700 người.

Ford Việt Nam triển khai 4 dự án cộng đồng, hỗ trợ 1.700 người.

Tháng Chăm sóc Toàn cầu là chương trình tình nguyện được Ford triển khai tại hơn 30 quốc gia trong hơn 20 năm qua. Theo Ford, khoảng 80.000 lượt nhân viên đã tham gia chương trình trên toàn cầu, đóng góp hơn 1 triệu giờ công cho các hoạt động liên quan đến giáo dục, thực phẩm và hỗ trợ cộng đồng.

Tháng Chăm sóc Toàn cầu là chương trình tình nguyện được Ford triển khai tại hơn 30 quốc gia trong hơn 20 năm qua.

Tại Việt Nam, các hoạt động năm nay tập trung vào bốn nhóm gồm nhu yếu phẩm, giáo dục, sinh kế bền vững, di chuyển và kết nối. Trong đó, các dự án Trường học Hạnh phúc tại THCS Quang Trung (Hải Phòng) và Tiểu học & THCS Quý Hòa (Phú Thọ) được triển khai nhằm cải thiện môi trường học tập cho học sinh. Ford cùng các đối tác và tình nguyện viên tu bổ hạ tầng, nâng cấp phòng học, thư viện, bổ sung thiết bị công nghệ, đồng thời mở rộng không gian sinh hoạt và thể thao.

Theo Ford, khoảng 80.000 lượt nhân viên đã tham gia chương trình trên toàn cầu, đóng góp hơn 1 triệu giờ công cho các hoạt động liên quan đến giáo dục, thực phẩm và hỗ trợ cộng đồng.

Tại xóm Phao, khu vực sông Hồng, tình nguyện viên Ford phối hợp với đối tác và người dân lắp đặt một ngôi nhà nổi mới cùng cầu phao, hướng tới cải thiện điều kiện sinh hoạt và an toàn cho cư dân. Các hoạt động dọn rác, trồng cây xanh và lắp đặt sân chơi cũng được thực hiện tại khu vực này.

Tại xóm Phao, khu vực sông Hồng, tình nguyện viên Ford phối hợp với đối tác và người dân lắp đặt một ngôi nhà nổi mới cùng cầu phao,...

Ở bản Ít Thái, Khau Phạ, Lào Cai, Ford cùng đối tác NGO, đại lý và câu lạc bộ tổ chức ngày hội Trung thu cho cộng đồng người dân tộc. Nhóm tình nguyện viên đồng thời vận chuyển bình cứu hỏa, tủ thuốc sơ cứu, bàn ghế và hệ thống đèn năng lượng mặt trời để phục vụ sinh hoạt của người dân. Đây là hoạt động tiếp nối dự án cộng đồng được khởi động từ năm 2024 tại địa phương.

Bên cạnh những dự án do nhân viên Ford đề xuất và triển khai, hệ thống đại lý Ford Việt Nam cũng phối hợp với Food Bank Việt Nam và các đối tác địa phương thực hiện Chuyến xe Lương thực 2026.

Bên cạnh những dự án do nhân viên Ford đề xuất và triển khai, hệ thống đại lý Ford Việt Nam cũng phối hợp với Food Bank Việt Nam và các đối tác địa phương thực hiện Chuyến xe Lương thực 2026. Hoạt động khởi động tại Ninh Bình ngày 24/9, huy động hơn 3,5 tấn thực phẩm, trong đó hơn 1 tấn được trao cho Cô Nhi viện Thánh An Bùi Chu và 2,4 tấn chuyển tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình để tiếp tục phân phối.

Chuyến xe Lương thực 2026 dự kiến tiếp tục đến Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng và TP HCM, với tổng lượng thực phẩm dự kiến khoảng 15 tấn trong tháng 9 và 10. Hoạt động này nằm trong Chiến dịch Quyên góp Thực phẩm của Đại lý Ford Toàn cầu, được Ford triển khai trong hai năm gần đây với sự tham gia của các đại lý tại nhiều quốc gia.

Theo Ford Việt Nam, việc kết hợp nguồn lực từ doanh nghiệp, hệ thống đại lý, đối tác, tổ chức xã hội và tình nguyện viên nhằm mở rộng quy mô các hoạt động hỗ trợ tại từng địa phương. Hãng cho biết sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhân viên, đại lý và các tổ chức xã hội trong thời gian tới.