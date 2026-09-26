4 hạn chế của máy giặt cửa trên ít người để ý

Máy giặt cửa trên có ưu thế về giá và cách sử dụng, nhưng mức tiêu thụ nước, khả năng bảo vệ vải và hiệu quả vắt vẫn là điểm đáng cân nhắc.

Máy giặt cửa trên từ lâu vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và mức giá tương đối dễ tiếp cận. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm này, dòng máy giặt cửa trên cũng có một số hạn chế mà người dùng thường chỉ nhận ra sau thời gian sử dụng. Đặc biệt, nếu đặt cạnh máy giặt cửa trước, sự khác biệt về lượng nước, cách làm sạch và khả năng vắt khô trở nên rõ ràng hơn.

Máy giặt cửa trên có thiết kế quen thuộc nhưng tồn tại một số hạn chế về nước và khả năng bảo vệ quần áo.

Tốn nhiều nước hơn trong mỗi chu trình giặt. Đây là một trong những điểm đáng chú ý nhất khi lựa chọn máy giặt cửa trên. Tùy kích thước, thiết kế và tuổi đời, một số mẫu có thể sử dụng khoảng 53-76 lít nước cho mỗi lần giặt. Những thiết bị sử dụng bộ phận khuấy ở trung tâm lồng giặt thậm chí có thể tiêu thụ khoảng 72 lít nước. Trong khi đó, máy giặt cửa trước có thể chỉ cần khoảng 26 lít cho một chu trình tương đương. Mức chênh lệch này không chỉ ảnh hưởng đến lượng nước sử dụng mà còn có thể làm tăng chi phí vận hành nếu gia đình thường xuyên giặt quần áo.

Có thể khiến quần áo nhanh xuống cấp hơn. Cách máy giặt cửa trên vận hành cũng tạo ra những tác động khác nhau lên vải. Trong quá trình giặt, quần áo thường phải chuyển động và cọ xát mạnh để loại bỏ bụi bẩn. Với những loại vải mỏng hoặc quần áo cần được chăm sóc nhẹ nhàng, quá trình này có thể làm tăng nguy cơ xơ, mòn hoặc biến dạng theo thời gian. Ngoài ra, khi quần áo bị dồn về một phía trong lồng giặt, máy có thể rung và phát ra tiếng ồn đáng kể trong giai đoạn vắt.

Khó tối ưu không gian theo chiều dọc. Đây là hạn chế dễ bị bỏ qua nếu gia đình có diện tích phòng giặt nhỏ. Máy giặt cửa trước thường có thể kết hợp với máy sấy theo dạng xếp chồng, giúp tận dụng không gian theo chiều cao. Với máy giặt cửa trên, nắp mở nằm phía trên khiến cách bố trí này gần như không phù hợp. Người dùng sẽ cần chừa khoảng trống phía trên để mở nắp và lấy quần áo, đồng thời việc đặt một thiết bị nặng lên trên cũng không phải phương án bố trí thông thường.

Không gian phía trên máy giặt cửa trên cần được để trống để thuận tiện mở nắp và lấy quần áo.

Vắt chưa khô bằng một số máy cửa trước. Tốc độ quay của lồng giặt ảnh hưởng trực tiếp đến lượng nước còn lại trong quần áo sau khi kết thúc chu trình. Một số mẫu máy giặt cửa trên đời cũ hoặc máy đã qua sử dụng có tốc độ vắt tương đối thấp, khiến quần áo vẫn còn nhiều nước. Khi chuyển sang máy sấy, thiết bị phải hoạt động lâu hơn để loại bỏ lượng ẩm này, từ đó có thể làm tăng mức tiêu thụ điện. Vì vậy, bên cạnh giá bán và khối lượng giặt, người mua cũng nên kiểm tra tốc độ vắt và chương trình giặt của từng mẫu.

Máy giặt cửa trên không phải lựa chọn kém, đặc biệt với những gia đình ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu và thao tác sử dụng đơn giản. Tuy nhiên, nếu quan tâm đến khả năng tiết kiệm nước, bảo vệ quần áo, tối ưu diện tích hoặc giảm thời gian sấy, người dùng nên cân nhắc kỹ giữa máy giặt cửa trên và cửa trước thay vì chỉ dựa vào giá bán.