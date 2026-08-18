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Toyota Harrier “lên đồ” GR, cho người muốn chơi hệ thể thao

Số hóa - Xe

Toyota Harrier “lên đồ” GR, cho người muốn chơi hệ thể thao

Toyota vừa giới thiệu bộ phụ kiện GR Parts dành cho Harrier tại Nhật Bản, bổ sung hàng loạt chi tiết ngoại thất thể thao cùng nâng cấp hỗ trợ khả năng vận hành.

Nguyễn Anh
Gazoo Racing (GR) đang ngày càng hiện diện rộng hơn trong danh mục sản phẩm Toyota. Không chỉ dành cho những mẫu xe hiệu suất cao, thương hiệu GR còn được mở rộng thông qua các gói phụ kiện dành cho nhiều dòng xe phổ thông như Toyota Harrier 2026.
Gazoo Racing (GR) đang ngày càng hiện diện rộng hơn trong danh mục sản phẩm Toyota. Không chỉ dành cho những mẫu xe hiệu suất cao, thương hiệu GR còn được mở rộng thông qua các gói phụ kiện dành cho nhiều dòng xe phổ thông như Toyota Harrier 2026.
Mới nhất, mẫu xe SUV Toyota Harrier thế hệ thứ tư tại thị trường Nhật Bản được bổ sung bộ GR Parts gồm hơn 16 hạng mục, cho phép khách hàng mua trọn gói hoặc lựa chọn từng chi tiết riêng lẻ.
Mới nhất, mẫu xe SUV Toyota Harrier thế hệ thứ tư tại thị trường Nhật Bản được bổ sung bộ GR Parts gồm hơn 16 hạng mục, cho phép khách hàng mua trọn gói hoặc lựa chọn từng chi tiết riêng lẻ.
Phần lớn thay đổi trên mẫu xe này tập trung vào ngoại hình. Danh sách phụ kiện gồm ốp cản trước, chi tiết trang trí cản, ốp sườn, cản sau thể thao kết hợp hệ thống ống xả và bộ mâm hợp kim 20 inch.
Phần lớn thay đổi trên mẫu xe này tập trung vào ngoại hình. Danh sách phụ kiện gồm ốp cản trước, chi tiết trang trí cản, ốp sườn, cản sau thể thao kết hợp hệ thống ống xả và bộ mâm hợp kim 20 inch.
Ngoài ra, Toyota còn cung cấp tem trang trí GR, cánh gió cửa cốp, chắn mưa GR Sport, miếng bảo vệ tay nắm cửa và khung biển số. Bộ Aero Kit hoàn chỉnh có giá 413.000 yen (khoảng 2.800 USD).
Ngoài ra, Toyota còn cung cấp tem trang trí GR, cánh gió cửa cốp, chắn mưa GR Sport, miếng bảo vệ tay nắm cửa và khung biển số. Bộ Aero Kit hoàn chỉnh có giá 413.000 yen (khoảng 2.800 USD).
Không chỉ thay đổi diện mạo, Harrier còn có tùy chọn GR Performance Damper phía trước và sau. Theo Toyota, trang bị này hướng tới việc cải thiện sự cân bằng giữa độ thoải mái và khả năng ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Bộ giảm chấn có giá 99.000 yen, tương đương khoảng 621 USD.
Không chỉ thay đổi diện mạo, Harrier còn có tùy chọn GR Performance Damper phía trước và sau. Theo Toyota, trang bị này hướng tới việc cải thiện sự cân bằng giữa độ thoải mái và khả năng ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Bộ giảm chấn có giá 99.000 yen, tương đương khoảng 621 USD.
Toyota Harrier 2026 mới thuộc nhóm SUV cỡ trung, với kiểu dáng lai coupe đặc trưng của mẫu xe này. Kích thước tổng thể dài 4.740 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm
Toyota Harrier 2026 mới thuộc nhóm SUV cỡ trung, với kiểu dáng lai coupe đặc trưng của mẫu xe này. Kích thước tổng thể dài 4.740 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm
Toyota Harrier 2026 bản 2.5L HEV hiện là phiên bản duy nhất của Harrier được phân phối trên thị trường hiện nay, thay thế cho bản 2.0L trước đó đã bị ngừng kinh doanh. Động cơ này tương tự trên Camry HEV đang bán ra tại Việt Nam.
Toyota Harrier 2026 bản 2.5L HEV hiện là phiên bản duy nhất của Harrier được phân phối trên thị trường hiện nay, thay thế cho bản 2.0L trước đó đã bị ngừng kinh doanh. Động cơ này tương tự trên Camry HEV đang bán ra tại Việt Nam.
Xe sử dụng động cơ xăng A25A-FXS cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 118 mã lực và 202 Nm để tạo ra tổng công suất 216 mã lực truyền tới cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 4,7L/100 km.
Xe sử dụng động cơ xăng A25A-FXS cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 118 mã lực và 202 Nm để tạo ra tổng công suất 216 mã lực truyền tới cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 4,7L/100 km.
Về an toàn, Toyota Harrier 2.5L HEV được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense với các tính năng như hệ thống tránh va chạm trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, đèn pha thích ứng và hỗ trợ biển báo giao thông.
Về an toàn, Toyota Harrier 2.5L HEV được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense với các tính năng như hệ thống tránh va chạm trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, đèn pha thích ứng và hỗ trợ biển báo giao thông.
Ngoài ra còn có giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang, hỗ trợ phanh khi đỗ, camera toàn cảnh và nhiều trang bị thụ động như 7 túi khí và ISOFIX cho ghế sau. Harrier hiện là một trong những dòng xe bán chạy của Toyota tại Nhật Bản
Ngoài ra còn có giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang, hỗ trợ phanh khi đỗ, camera toàn cảnh và nhiều trang bị thụ động như 7 túi khí và ISOFIX cho ghế sau. Harrier hiện là một trong những dòng xe bán chạy của Toyota tại Nhật Bản
Video: Xem chi tiết Toyota Harrier 2026 mới.
Nguyễn Anh
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