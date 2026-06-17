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Số hóa - Xe

Toyota Fortuner thế hệ mới bất ngờ lần đầu “lăn bánh” trên phố?

Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner Hybrid thế hệ mới.

Tuy nhiên, đây không phải Toyota Fortuner thế hệ mới chính hãng, mà là một chiếc Fortuner đời cũ được “lột xác” bằng bộ bodykit mô phỏng thiết kế của thế hệ kế tiếp.

Đoạn video được chia sẻ bởi PRV Automobiles Jalandhar cho thấy chiếc SUV này đã được nâng cấp gần như toàn bộ phần đầu xe với bộ kit nhập khẩu, bao gồm nắp capo, lưới tản nhiệt, cản trước... Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở cụm đèn pha LED projector đơn kết hợp dải LED định vị hình chữ C, mang đến diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn hẳn.

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Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp đã xuất hiện tại Ấn Độ thu hút giới mê xe.

Cản trước của xe cũng được thiết kế lại với hốc gió lớn, đèn sương mù LED và tấm ốp gầm màu bạc cỡ lớn, giúp tổng thể xe trở nên mạnh mẽ và hầm hố hơn.

Đáng chú ý, bộ bodykit này không phải sản phẩm “độ chế” ngẫu hứng mà gần như sao chép hoàn toàn thiết kế dự kiến của Fortuner thế hệ mới. Điều này xuất phát từ việc Toyota đã giới thiệu thế hệ mới của Toyota Hilux tại thị trường quốc tế, và nhiều nguồn tin cho rằng Fortuner sắp tới sẽ chia sẻ ngôn ngữ thiết kế tương tự.

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Tuy nhiên, đây không phải Toyota Fortuner thế hệ mới chính hãng, mà là một chiếc Fortuner đời cũ được “lột xác” bằng bộ bodykit mô phỏng thiết kế.

Không chỉ phần đầu, khu vực phía sau xe cũng được nâng cấp với cản sau thể thao hơn cùng cụm đèn hậu LED nối liền kiểu aftermarket, mang lại diện mạo mới mẻ hơn cho mẫu SUV này. Bên cạnh Fortuner, một số chiếc Hilux đời hiện tại tại Ấn Độ cũng đã được nâng cấp theo phong cách tương tự, cho thấy thị trường độ xe tại đây đang rất nhanh nhạy với xu hướng thiết kế mới từ Toyota.

Dù chiếc Fortuner độ tại Ấn Độ bản “đón đầu xu hướng”, nhưng những nguyên mẫu chạy thử thực tế của Toyota Fortuner thế hệ mới từng xuất hiện trước đó cho thấy thiết kế chính thức nhiều khả năng sẽ không khác biệt quá nhiều.

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Ngoài ngoại hình thay đổi mạnh, Fortuner mới được cho là sẽ có khoang cabin hiện đại hơn với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số

Ngoài ngoại hình thay đổi mạnh, Fortuner mới được cho là sẽ có khoang cabin hiện đại hơn với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng thiết kế vô-lăng lấy cảm hứng từ Toyota Land Cruiser Prado. Các trang bị cao cấp như ghế làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động hai vùng cũng được kỳ vọng xuất hiện.

Về vận hành, Toyota nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khối động cơ diesel 2.8L quen thuộc, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp công nghệ mild-hybrid nhằm tăng hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, tùy chọn động cơ xăng 2.7L và hybrid mạnh 2.4L cũng có thể được bổ sung.

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Toyota nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khối động cơ diesel 2.8L quen thuộc, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp công nghệ mild-hybrid.

Dự kiến Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Trước khi điều đó xảy ra, có vẻ như cộng đồng chơi xe tại Ấn Độ đã kịp “đi trước một bước”.

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