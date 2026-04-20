Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ có kích thước tiệm cận RAV4

Phân khúc SUV cỡ nhỏ đang có xu hướng “phình to” theo thời gian, và bước đi tiếp theo của Toyota với Corolla Cross dường như là điều tất yếu.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết Toyota Corolla Cross thế hệ mới.

Theo một số nguồn tin, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross không chỉ được làm mới về diện mạo mà còn thay đổi về định vị kích thước và công nghệ truyền động để duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B đang ngày càng chật chội.

Dù chưa có nguyên mẫu chạy thử chính thức, nhưng các phác thảo dựa trên ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota cho thấy, Corolla Cross thế hệ mới sẽ có sự gia tăng đáng kể về kích thước. Chiều dài cơ sở dự kiến được kéo dài thêm khoảng 15 cm, đưa tổng chiều dài xe tiệm cận mức 4,65 m. Sự điều chỉnh này giúp xe tiến gần hơn tới phân khúc của "đàn anh" RAV4, nhằm khắc phục hạn chế về không gian hàng ghế sau và khoang hành lý vốn là điểm yếu của phiên bản hiện hành.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ có kích thước tiệm cận RAV4.

Về thiết kế ngoại thất, xe nhiều khả năng sẽ áp dụng phong cách "hammerhead" (đầu búa) từ bản Corolla Concept 2025 với dải đèn LED kéo dài và lưới tản nhiệt tối giản. Thân xe được dự đoán sẽ có đường nét phẳng, gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ đặc trưng vuông vức ở các vòm bánh xe. Ngoài ra, biến thể GR Sport với tinh chỉnh về hệ thống treo và ngoại hình thể thao cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện để phục vụ nhóm khách hàng trẻ.

Nội thất của Corolla Cross thế hệ mới được dự đoán sẽ có bước nhảy vọt về công nghệ. Khoang cabin sẽ chuyển sang phong cách tối giản với bảng điều khiển số hóa hoàn toàn và màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi. Đáng chú ý, Toyota có thể tích hợp hệ điều hành Arene mới giúp tối ưu hóa khả năng kết nối và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Hãng cũng hướng tới việc sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, đi kèm gói an toàn Safety Sense thế hệ mới nhất được trang bị ngay từ các phiên bản tiêu chuẩn.

Điểm thay đổi cốt lõi trên thế hệ này là việc tập trung tối đa vào điện khí hóa. Toyota dự kiến loại bỏ các tùy chọn động cơ xăng thuần túy, thay vào đó là hệ thống Hybrid (HEV) sử dụng động cơ 1.5L hoặc 2.0L thế hệ mới với hiệu suất nhiệt cải tiến.

Đặc biệt, phiên bản Hybrid sạc điện (PHEV) có thể sẽ lần đầu tiên được giới thiệu trên dòng Corolla Cross, cho phép xe di chuyển quãng đường thuần điện lên tới 80 - 100 km. Hệ truyền động mới này được kỳ vọng mang lại mức công suất lên đến 236 mã lực cho bản HEV và hơn 300 mã lực cho bản PHEV, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Dựa trên chu kỳ sản phẩm của Toyota, Corolla Cross thế hệ mới nhiều khả năng sẽ ra mắt toàn cầu vào khoảng giữa năm 2028. Trước đó, phiên bản Corolla sedan thế hệ thứ 13 dự kiến ra mắt vào năm 2027, đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật và thiết kế để tham chiếu cho mẫu SUV này.

Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đi cạnh xe tải bị nổ lốp ở Bắc Giang

Toyota Việt Nam đã phản hồi về vụ chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung túi khí khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc Giang – Hà Nội dù không xảy ra va chạm.

Video: Toyota Corolla Cross bung túi khí rèm khi chạy cạnh xe tải nổ lốp

Những ngày qua, trên các diễn đàn và mạng xã hội, vụ chiếc Toyota Corolla Cross bung túi khí khi đang đi cạnh xe tải nổ lốp trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội là một trong những chủ đề gây bàn cãi nhất. Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 16/3/2026 khi chiếc Toyota Corolla Cross đang vượt chiếc ôtô tải. Sau đó, túi khí rèm và túi khí bên ghế phụ lái của chiếc Toyota Corolla Cross bất ngờ bung ra khi chiếc ôtô tải bị nổ lốp. Sự cố bất ngờ này khiến chiếc Toyota Corolla Cross chao đảo và chủ xe lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Toyota Corolla Cross chỉ đạt 2 sao Global NCAP an toàn tại châu Phi

Toyota Corolla Cross tại châu Phi chỉ đạt 2 sao Global NCAP do thiếu túi khí rèm bảo vệ đầu, làm dấy lên tranh luận về tiêu chuẩn an toàn giữa các thị trường.

Video: Toyota Corolla Cross thử nghiệm an toàn Global NCAP.

Chương trình đánh giá an toàn Global NCAP vừa công bố kết quả thử nghiệm đối với Toyota Corolla Cross trong khuôn khổ chiến dịch #SaferCarsForAfrica. Phiên bản xe được bán tại một số quốc gia châu Phi, trong đó có Nam Phi, chỉ đạt 2 sao bảo vệ người lớn, thấp hơn kỳ vọng đối với một mẫu SUV phổ biến toàn cầu.

Toyota Camry và Corolla Cross hybrid bị triệu hồi vì lỗi hệ truyền động

Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.

Video: Vẽ chân dung chủ nhân Toyota Camry HEV 2025

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Toyota sẽ phải triệu hồi các mẫu Toyota Camry hybrid và Corola Cross hybrid vì lỗi hệ thống truyền động, khiến xe có thể mất lực kéo, dẫn đến dừng xe giữa đường, làm tiềm ẩn nguy cơ gặp hoả hoạn hoặc gây tai nạn cho người sử dụng.

