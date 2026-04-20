Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ có kích thước tiệm cận RAV4.

Phân khúc SUV cỡ nhỏ đang có xu hướng “phình to” theo thời gian, và bước đi tiếp theo của Toyota với Corolla Cross dường như là điều tất yếu.

Theo một số nguồn tin, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross không chỉ được làm mới về diện mạo mà còn thay đổi về định vị kích thước và công nghệ truyền động để duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B đang ngày càng chật chội.

Dù chưa có nguyên mẫu chạy thử chính thức, nhưng các phác thảo dựa trên ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota cho thấy, Corolla Cross thế hệ mới sẽ có sự gia tăng đáng kể về kích thước. Chiều dài cơ sở dự kiến được kéo dài thêm khoảng 15 cm, đưa tổng chiều dài xe tiệm cận mức 4,65 m. Sự điều chỉnh này giúp xe tiến gần hơn tới phân khúc của "đàn anh" RAV4, nhằm khắc phục hạn chế về không gian hàng ghế sau và khoang hành lý vốn là điểm yếu của phiên bản hiện hành.

Về thiết kế ngoại thất, xe nhiều khả năng sẽ áp dụng phong cách "hammerhead" (đầu búa) từ bản Corolla Concept 2025 với dải đèn LED kéo dài và lưới tản nhiệt tối giản. Thân xe được dự đoán sẽ có đường nét phẳng, gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ đặc trưng vuông vức ở các vòm bánh xe. Ngoài ra, biến thể GR Sport với tinh chỉnh về hệ thống treo và ngoại hình thể thao cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện để phục vụ nhóm khách hàng trẻ.

Nội thất của Corolla Cross thế hệ mới được dự đoán sẽ có bước nhảy vọt về công nghệ. Khoang cabin sẽ chuyển sang phong cách tối giản với bảng điều khiển số hóa hoàn toàn và màn hình trung tâm cỡ lớn đặt nổi. Đáng chú ý, Toyota có thể tích hợp hệ điều hành Arene mới giúp tối ưu hóa khả năng kết nối và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Hãng cũng hướng tới việc sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, đi kèm gói an toàn Safety Sense thế hệ mới nhất được trang bị ngay từ các phiên bản tiêu chuẩn.

Điểm thay đổi cốt lõi trên thế hệ này là việc tập trung tối đa vào điện khí hóa. Toyota dự kiến loại bỏ các tùy chọn động cơ xăng thuần túy, thay vào đó là hệ thống Hybrid (HEV) sử dụng động cơ 1.5L hoặc 2.0L thế hệ mới với hiệu suất nhiệt cải tiến.

Đặc biệt, phiên bản Hybrid sạc điện (PHEV) có thể sẽ lần đầu tiên được giới thiệu trên dòng Corolla Cross, cho phép xe di chuyển quãng đường thuần điện lên tới 80 - 100 km. Hệ truyền động mới này được kỳ vọng mang lại mức công suất lên đến 236 mã lực cho bản HEV và hơn 300 mã lực cho bản PHEV, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Dựa trên chu kỳ sản phẩm của Toyota, Corolla Cross thế hệ mới nhiều khả năng sẽ ra mắt toàn cầu vào khoảng giữa năm 2028. Trước đó, phiên bản Corolla sedan thế hệ thứ 13 dự kiến ra mắt vào năm 2027, đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật và thiết kế để tham chiếu cho mẫu SUV này.