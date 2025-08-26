Tổng thống Trump sa thải Thống đốc Fed

Theo CNBC ngày 25/8, Tổng thống Trump đã viết thư cho Thống đốc Cook để thông báo về quyết định cách chức bà vì cáo buộc gian lận thế chấp. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

"Trước hành vi gian lận và có khả năng phạm pháp của bà trong vấn đề tài chính, người dân Mỹ không thể và tôi cũng không thể tin tưởng vào sự chính trực của bà. Điều này ít nhất đã thể hiện sự tắc trách nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính, dấy lên nghi ngờ về năng lực và tín nhiệm của bà", ông Trump viết trong thư gửi bà Cook.

Thống đốc Fed Lisa Cook. Ảnh: Bloomberg.

Người phát ngôn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Tuần trước, bà Lisa Cook tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp yêu cầu của Tổng thống Trump.

"Tôi không có ý định từ chức chỉ vì những câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội. Tôi sẽ xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên Fed. Do đó, tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời tất cả câu hỏi chính đáng và đúng sự thật", bà Cook nói.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte cáo buộc bà Cook khai nơi thường trú là một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó đã vay tiền mua nhà ở Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính. "FHFA có các tài liệu về hành vi gian lận thế chấp của bà Cook", ông Pulte nhấn mạnh.

