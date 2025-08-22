Hà Nội

Điều ít biết về Thống đốc Fed bị ông Trump yêu cầu từ chức

Thế giới

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà sẽ không từ chức bất chấp yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

An An (Theo Hill, Wikipedia)
Theo The Hill, ngày 20/8, Tổng thống Trump yêu cầu Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức, sau khi bà bị cáo buộc gian lận thế chấp. "Cook phải từ chức ngay lập tức", Tổng thống Trump viết trên Truth Social. Ảnh: Getty.
Tuy nhiên, bà Lisa Cook tuyên bố sẽ không từ chức. "Tôi không có ý định từ chức chỉ vì những câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội. Tôi sẽ xem xét nghiêm túc mọi câu hỏi về lịch sử tài chính của mình với tư cách là thành viên Fed. Do đó, tôi đang thu thập thông tin chính xác để trả lời tất cả câu hỏi chính đáng và đúng sự thật", bà Cook nói. Ảnh: Getty.
Bà Cook, sinh năm 1964, tốt nghiệp cử nhân ngành Vật lý và Triết học của Trường Đại học Spelman năm 1986. Bà tiếp tục nhận bằng cử nhân Triết học, Chính trị và Kinh tế của trường St Hilda thuộc Đại học Oxford ở Anh năm 1988. Năm 1997, bà nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế của Đại học California tại Berkeley. Ảnh: Wikipedia.
Bà Cook là trợ lý giáo sư thỉnh giảng tại Trường Harvard Kennedy và Trường Kinh doanh Harvard từ năm 1997-2002. Ảnh: Bloomberg.
Từ năm 2000 đến năm 2001, bà là cố vấn cấp cao về tài chính và phát triển tại Bộ Tài chính Mỹ với tư cách là Nghiên cứu viên về các vấn đề quốc tế của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Ảnh: Bloomberg.
Bà là Nghiên cứu viên quốc gia và Nghiên cứu viên tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford từ năm 2002 đến năm 2005. Bà Cook đã tư vấn cho Chính phủ Nigeria về cải cách ngân hàng năm 2005 và cho Chính phủ Rwanda về phát triển kinh tế. Ảnh: SG.
Năm 2005, bà Cook gia nhập Đại học Bang Michigan với tư cách là trợ lý giáo sư, trở thành phó giáo sư vào năm 2013. Bà từng là chuyên gia kinh tế cấp cao trong Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Chính quyền Obama từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2012. Ảnh: Bloomberg.
Vào ngày 14/1/2022, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã đề cử bà Cook làm Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Bà được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 10/5 và nhậm chức vào ngày 23/5/2022. Ảnh: Wikipedia.
Bà Cook là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên và là người phụ nữ da màu đầu tiên tham gia Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ảnh: Pool.
