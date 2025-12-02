Hà Nội

Thế giới

Tổng thống Trump nói về vấn đề chính của Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề chính của Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 1/12, phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/11, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine đang gặp "một số vấn đề khó khăn" và tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề chính của nước này.

"Tình trạng tham nhũng đang diễn ra, điều này không có ích lợi gì", Tổng thống Trump nói. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra phát biểu này chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine tại Florida.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico/Bloomberg.

Vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến những nhân vật thân cận của nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky đã gây chấn động Ukraine. Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc Timbur Mindich, cựu đối tác kinh doanh lâu năm của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, là kẻ cầm đầu một đường dây hối lộ 100 triệu đô la trong lĩnh vực năng lượng, vốn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài.

Timbur Mindich đã rời khỏi đất nước để tránh bị bắt giữ. Liên quan đến vụ bê bối, 7 người bị cáo buộc, hai bộ trưởng phải từ chức trong khi các nghị sĩ đối lập tuyên bố rằng có thể còn nhiều quan chức cấp cao khác có liên quan.

Một cộng sự thận cận khác của nhà lãnh đạo Zelensky là ông Andrey Yermak đã từ chức Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine vào tuần trước sau khi các nhà điều tra chống tham nhũng đột kích căn hộ của ông. Mặc dù chưa bị buộc tội, Yermak cho biết ông từ chức để tránh "gây rắc rối" cho ông Zelensky.

>>> Mời độc giả xem thêm video về tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine

Nguồn video: VTV
#Chính trị Ukraine và Mỹ #Quan hệ Ukraine-Mỹ và đàm phán hòa bình #Hệ thống chống tham nhũng Ukraine #bê bối tham nhũng ở Ukraine #Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Hé lộ kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Mỹ và Ukraine đều cho biết cuộc đàm phán diễn ra "tích cực" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

NBC News đưa tin ngày 1/12, các quan chức cấp cao của Mỹ và một phái đoàn Ukraine đã gặp nhau tại Florida (Mỹ) ngày 30/11 để tham gia vòng thảo luận mới nhất về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đại diện phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff trong khi phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dẫn đầu. Cùng tham dự cuộc đàm phán còn có Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người không giữ chức vụ chính thức nào trong Chính phủ Mỹ nhưng đóng vai trò cố vấn không chính thức.

Xem chi tiết

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg sắp từ chức?

Nhà Trắng xác nhận, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, Tướng Keith Kellogg, sẽ từ chức vào tháng 1/2026.

Theo Kyiv Independent, Nhà Trắng ngày 19/11 xác nhận rằng Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Tướng Keith Kellogg, sẽ từ chức vào tháng 1/2026.

Tướng Kellogg được cho là đã nói với các cộng sự rằng tháng Một sẽ là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ đặc phái viên của ông, truyền thông dẫn 4 nguồn tin yêu cầu giấu tên ngày 19/11. Một nguồn tin nói rằng ông Kellogg chưa bao giờ có ý định ở lại chính quyền của Tổng thống Trump quá lâu.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga nói Châu Âu 'tự rút lui' khỏi đàm phán hòa bình về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine và thực chất họ đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra phát biểu này hôm 30/11 sau khi được nhà báo Pavel Zerubin hỏi rằng liệu Châu Âu có quyền "vô lý" thúc đẩy một số vai trò trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

Xem chi tiết

