Tổng thống Trump nói về vấn đề chính của Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề chính của Ukraine.

RT đưa tin ngày 1/12, phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 30/11, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine đang gặp "một số vấn đề khó khăn" và tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề chính của nước này.

"Tình trạng tham nhũng đang diễn ra, điều này không có ích lợi gì", Tổng thống Trump nói. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra phát biểu này chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine tại Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico/Bloomberg.

Vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến những nhân vật thân cận của nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky đã gây chấn động Ukraine. Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cáo buộc Timbur Mindich, cựu đối tác kinh doanh lâu năm của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, là kẻ cầm đầu một đường dây hối lộ 100 triệu đô la trong lĩnh vực năng lượng, vốn phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài.

Timbur Mindich đã rời khỏi đất nước để tránh bị bắt giữ. Liên quan đến vụ bê bối, 7 người bị cáo buộc, hai bộ trưởng phải từ chức trong khi các nghị sĩ đối lập tuyên bố rằng có thể còn nhiều quan chức cấp cao khác có liên quan.

Một cộng sự thận cận khác của nhà lãnh đạo Zelensky là ông Andrey Yermak đã từ chức Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine vào tuần trước sau khi các nhà điều tra chống tham nhũng đột kích căn hộ của ông. Mặc dù chưa bị buộc tội, Yermak cho biết ông từ chức để tránh "gây rắc rối" cho ông Zelensky.

