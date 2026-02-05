Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình

RT đưa tin, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài gần một tiếng rưỡi, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy, cũng như những diễn biến liên quan đến Iran, Venezuela và Cuba.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ “mẫu mực” giữa Nga và Trung Quốc: "Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là một tấm gương mẫu mực".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Moscow, Nga, ngày 8/5/2025. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Putin ghi nhận mối quan hệ kinh tế và năng lượng bền chặt giữa hai quốc gia, nhấn mạnh rằng kim ngạch thương mại song phương đã ổn định ở mức cao, vượt mức 200 tỷ đô la mỗi năm. Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh vị thế của Nga là nhà cung cấp tài nguyên năng lượng hàng đầu cho quốc gia châu Á này.

Tổng thống Putin đảm bảo với Chủ tịch Tập Cận Bình về sự ủng hộ vững chắc đối với mọi nỗ lực chung nhằm bảo đảm chủ quyền và an ninh của hai nước, sự thịnh vượng kinh tế và quyền lựa chọn con đường phát triển riêng của mỗi bên.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Nga nên hợp tác để duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng bất ổn.

Cố vấn của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov, cho biết lập trường của Moscow và Bắc Kinh thống nhất trên nhiều vấn đề. Quan điểm của hai nhà lãnh đạo về Iran và Venezuela dựa trên cam kết chung đối với các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ. Nga và Trung Quốc cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và lên án sự can thiệp quân sự của nước ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố rằng, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Nga có nghĩa vụ khuyến khích cộng đồng quốc tế duy trì sự công bằng và chính nghĩa, bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Ushakov cho biết thêm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Putin thăm Trung Quốc trong năm nay, và Tổng thống Nga đã nhận lời mời. Ông nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ.