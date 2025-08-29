Tổng duyệt Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra từ 6h30 sáng ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương sẽ tổ chức buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó, có 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài Nga, Lào, Campuchia, Trung Quốc, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của Quân đội và Công an.

Đặc biệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác…

Thời gian diễn ra tổng duyệt là 6h30, sáng thứ Bảy, ngày 30/8. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành: Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất;

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính: Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1; Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành: Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa; Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất; Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo; Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn); Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy; Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1.

Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua. Ngay từ chiều 29/8, hàng nghìn người dân đã ngồi kín các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình để chờ xem tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng 30/8.