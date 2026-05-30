Báo chí quốc tế đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phản ánh được Chanel News Asia thực hiện ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Ngay sau khi bài phát biểu kết thúc, các hãng thông tấn và cơ quan báo chí lớn trên thế giới như Reuters, AP, Newsweek, South China Morning Post (SCMP), Nikkei Asia, và hàng loạt tờ báo khu vực đồng loạt đưa tin về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.

"Ba cuộc khủng hoảng toàn cầu" trở thành tâm điểm chú ý

Hãng tin Reuters của Anh cho biết, trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang phải đối mặt gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Reuters đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng. (Nguồn: Reuters)

Bài viết của AP nhấn mạnh phần trả lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các câu hỏi từ khán giả tại Đối thoại Shangri-la. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những diễn biến tại eo biển Hormuz cho thấy chỉ một điểm nóng cũng có thể đẩy phần còn lại của thế giới vào tình trạng bất ổn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế để tránh kích hoạt khủng hoảng toàn cầu trong quá trình cạnh tranh ảnh hưởng.

Bài viết của Bloomberg nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh.

"Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác", Bloomberg dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bài viết cũng nêu bật thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam về 3 cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bài báo nhấn mạnh lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Việt Nam: "Châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra".

Bài viết trên Nikkei Asia

Tạp chí Newsweek của Mỹ lựa chọn khai thác một trong những góc nhìn nổi bật của bài phát biểu khi dẫn lại cảnh báo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng trật tự toàn cầu đang đối mặt nguy cơ bị xói mòn bởi tình trạng "kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu".

Newsweek đặc biệt trích dẫn thông điệp thế giới có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của trật tự quốc tế, nhưng điều đó phải được thực hiện trên cơ sở luật lệ, sự kiềm chế và đối thoại, thay vì cưỡng ép hay đe dọa sử dụng vũ lực.

Thông điệp đối thoại, kiềm chế và thượng tôn pháp luật

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi các quốc gia tăng cường tự kiềm chế, tăng cường hợp tác và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì đối đầu. Theo hãng tin này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quốc gia cần chủ động ngăn ngừa rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát, thay vì chỉ phản ứng sau khi căng thẳng đã leo thang.

Báo Nikkei của Nhật Bản điểm lại các ý chính mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra trong bài phát biểu, đồng thời dẫn nhận định từ các chuyên gia cho rằng thông điệp này đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam đối với an ninh khu vực.

"Bài phát biểu đã thể hiện Việt Nam là một nhân tố ổn định và là một cường quốc tầm trung đang lên, sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực", Nikkei dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, nhận định.

Báo Kontan của Indonesia nhận định điểm nhấn nổi bật trong bài phát biểu là cảnh báo về 3 cuộc khủng hoảng lớn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng của các mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia. Tờ báo nhấn mạnh việc đặt vấn đề "khủng hoảng lòng tin" ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay.

Trong khi đó, kênh tin tức truyền hình và kỹ thuật số CNA (Singapore) nhấn mạnh đến thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng "ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận". Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.

Tân Hoa xã của Trung Quốc đặc biệt chú ý tới những nội dung liên quan đến vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo hãng tin này, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương "có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển; có kinh nghiệm hợp tác đa tầng", đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò "như một cấu trúc đối thoại và cân bằng". Tân Hoa xã nhấn mạnh ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.

Trong khi đó, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá bài phát biểu đã đưa ra một khuôn khổ tư duy đáng chú ý về xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Theo SCMP, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mô tả khủng hoảng lòng tin là "một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm" khi các quốc gia ngày càng có xu hướng "nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an". Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cảnh báo rằng những tiến bộ nhanh chóng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, không gian mạng và các hệ thống tự động có thể làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm và mất ổn định nếu thiếu các quy tắc quản trị phù hợp. Do đó, ông kêu gọi xây dựng các cơ chế liên lạc khẩn cấp, tăng cường đối thoại, thiết lập các bộ quy tắc ứng xử và bảo đảm con người vẫn giữ vai trò quyết định cuối cùng trong những vấn đề có ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình.

Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng được coi trọng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.