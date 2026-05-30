Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy đối với khu vực và thế giới.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 (theo giờ địa phương), tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề: Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động.

Ngay sau bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy có tác động gì đến chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam hiện nay đang triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Mục tiêu lớn nhất là để tạo ra động lực phát triển mới, năng lực nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp.

Những điều này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam thực hiện hiệu quả hơn chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn có trách nhiệm hơn đối với khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình.

Trong ASEAN, Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành trung tâm quyền lực mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy tiếp cận cân bằng thực chất trước các thách thức của khu vực.

Trong những năm tới, khi năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược đặc biệt trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh, chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-châu Á, Thái Bình Dương.

Trả lời câu hỏi từ đại diện Đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc thực hiện cơ chế này cũng là thể hiện quan điểm tự chủ, tự cường của Việt Nam, cũng là sự kế thừa truyền thống tự lực, tự cường, quý báu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa của nhân loại.

Tinh thần đó được thể hiện qua việc duy trì việc xây dựng môi trường hòa bình. Việt Nam cam kết tham gia chủ động, có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và hòa bình, cùng có lợi, là bạn tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu hỏi của đại biểu tham dự Đối thoại về vấn đề phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) các công nghệ mới nổi là thách thức hay cơ hội và cách thức Việt Nam xử lý, quản trị vấn đề này như thế nào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam cần phải thúc đẩy trong thời gian tới đó là trách nhiệm và kiểm soát của con người với những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ mà càng hiện đại, trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định một cách rất chặt chẽ, trong đó có AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải bảo vệ hạ tầng và không gian dân sự, bên cạnh đó cần tránh những hành vi tấn công hoặc phá hoại hệ thống trọng yếu như là y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, tiến cấp biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác của những người dân mà trong đó AI cũng đóng góp vào trong những phát triển những lĩnh vực này.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải minh bạch, chia sẻ những thông tin và xây dựng lòng tin thông qua đối thoại dựa trên những nguyên tắc tự nguyện, tiêu chuẩn kỹ thuật và dần tiến tới các khuôn khổ chặt chẽ khi mà có đồng thuận và sử dụng những ứng dụng về khoa học công nghệ, trong đó có AI để phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như là trong quốc phòng, quân sự, an ninh.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29-31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.

Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu vào năm 2002 tại Singapore theo sáng kiến của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) và đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-viet-nam-phat-trien-nang-dong-quan-tri-hieu-qua-hon-post1113469.vnp
#Việt Nam #Tô Lâm #Đối thoại Shangri-La #ASEAN #hợp tác quốc tế #phát triển năng động

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore

Sáng 29/5, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức vào tháng 3/2025 đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và các cuộc hội kiến, hội đàm rất hiệu quả giữa hai bên khi đó, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tin tưởng chuyến thăm lần này và cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, trưa 29/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung giữa Bộ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Xem chi tiết

Chính trị

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Sáng nay (29/5), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 theo giờ địa phương, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.