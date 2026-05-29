Đối thoại Shangri-La và vị thế đặc biệt của Việt Nam trong an ninh khu vực

Giữa bối cảnh khu vực có nhiều biến động, việc lãnh đạo Việt Nam xuất hiện tại Đối thoại Shangri-La năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế.

Thanh Bình

Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5. Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La theo lời mời của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).

Được tổ chức thường niên tại Singapore, Đối thoại Shangri-La từ lâu được xem là diễn đàn an ninh uy tín hàng đầu châu Á. Đây không chỉ là nơi quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội, chuyên gia chiến lược và quan chức ngoại giao từ hơn 40 quốc gia, mà còn là diễn đàn phản ánh những chuyển động lớn của trật tự khu vực. Những phát biểu tại đây thường được xem như tín hiệu chiến lược quan trọng về định hướng đối ngoại và an ninh của các quốc gia tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La tối 29/5. Ảnh: IISS

Năm nay, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục nhiều bất ổn. Căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), xung đột tại Trung Đông và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Á được dự báo sẽ là các chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự.

Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề được đánh giá là dấu hiệu cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong các cuộc thảo luận chiến lược của khu vực. Theo nhận định của Asia Times, đây là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng trong môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Tờ báo này đồng thời nhấn mạnh nhịp độ ngoại giao sôi động của Việt Nam thời gian qua, với hàng loạt chuyến thăm cấp cao tới Lào, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, cũng như cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.

Trao đổi với báo Tiền Phong, GS Carlyle Thayer – chuyên gia người Australia đã nghiên cứu lâu năm về Việt Nam – cho rằng lời mời phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong tiến trình hội nhập và định hình các vấn đề khu vực.

Theo GS Thayer, trong những năm gần đây, Việt Nam đã mở rộng đáng kể mạng lưới Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia và tổ chức lớn, bao gồm cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Riêng trong ASEAN, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam ngày càng được đánh giá cao nhờ lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trong cạnh tranh giữa các nước lớn, Việt Nam theo đuổi chính sách không liên kết, đồng thời đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Theo GS Thayer, chính cách tiếp cận cân bằng và độc lập đó đã giúp Việt Nam được nhìn nhận như một “cường quốc tầm trung mới nổi” với tiếng nói ngày càng có trọng lượng trong các vấn đề quốc tế.

Giới quan sát cho rằng bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ tiếp tục phát đi thông điệp về một Việt Nam chủ động hội nhập, theo đuổi hòa bình, ổn định và hợp tác, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trong các cấu trúc chiến lược của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

#Vai trò Việt Nam trong an ninh khu vực #Đối thoại Shangri-La và chiến lược quốc tế #Chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng #Vai trò ASEAN và hợp tác khu vực #Tác động của các cuộc đối thoại an ninh châu Á

