Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tại Thủ đô Bangkok - Trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á; đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen.