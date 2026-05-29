Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam
Chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam.
Diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Bày tỏ vui mừng khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tại Thủ đô Bangkok - Trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á; đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen.
Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác
Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.
Các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa Vietjet với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông, Thái Lan; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị Công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đại học Khon Kaen, Thái Lan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp. Nhóm phóng viên Văn Hiếu – Ngọc Diệp đưa tin từ Udon Thani.
