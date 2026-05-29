Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Từ ngày 27 - 29/5, c cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Trưa 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân.

Udon Thani điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan gần một thế kỷ trước.

Chuyến thăm tới Thái Lan lần này diễn ra đúng dịp hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026). Đây lần đầu tiên đồng chí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thăm chính thức Thái Lan.

Chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Đây là nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929. Khu di tích được xây trên nền đất cũ nơi Bác từng hoạt động với tên gọi Thầu Chín.

Chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Bangkok, tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Thái Lan.

Chiều 27/5 tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan). (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/5, tại toà nhà Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên bục danh dự. Việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp và duy trì tiếp xúc cấp cao giữa Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa rất quan trọng; chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là cơ hội để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Sau lễ đón sáng 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chủ trì họp báo công bố kết quả chính tại hội đàm và chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ và văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Cũng trong ngày 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram. Hai nhà lãnh đạo vui mừng sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan tại Hoàng cung.

Chiều 28/5, tại Thủ đô Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đông đảo đại diện bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế cốt lõi của ASEAN với lợi ích phát triển ngày càng đan xen. Nếu đặt cạnh nhau, hai nước sở hữu một không gian kinh tế chung trị giá hơn 1.100 tỷ USD, gần 175 triệu dân, nằm ở vị trí trung tâm kết nối các tuyến thương mại toàn cầu.

Tối 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan và đi thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Don Mueng (thủ đô Bangkok), về phía Thái Lan có Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân; một số quan chức Chính phủ và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam

Chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam.

Diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam tại Thủ đô Bangkok - Trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á; đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen.

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao văn kiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa Vietjet với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông, Thái Lan; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hành chính và Quản trị Công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp. Nhóm phóng viên Văn Hiếu – Ngọc Diệp đưa tin từ Udon Thani.

