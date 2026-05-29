Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Lê Tuyết/VOV

Đi cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân. Truyền thống "Hộ quốc an dân", "đạo pháp đồng hành cùng dân tộc" đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các khóa đều có đại biểu là chức sắc tôn giáo, trong đó có đại biểu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành một số luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026, có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, Luật Đất đai mới, Luật Giáo dục, Luật Di sản văn hóa chú trọng đến việc định hình rõ ràng hơn quyền của các tôn giáo.

Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế phối hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành (đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) để hỗ trợ Giáo hội tổ chức các sự kiện lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tắm Phật.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tắm Phật.

"Tôi đánh giá rất cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong khối đại đoàn kết, thời gian qua đã đóng góp vào việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia tích cực các phong trào từ thiện, nhà đại đoàn kết, các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, bão lũ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, với uy tín của Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với các vị giáo phẩm, tăng ni, phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu.

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp; xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đoàn kết tăng ni, phật tử, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội.

Đánh giá cao những chính sách được Quốc hội ban hành thời gian qua góp phần tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho rằng, đây là những quyết sách hợp với lòng dân; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và kính chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chuc-mung-dai-le-phat-dan-tai-tp-ho-chi-minh-post1296083.vov
#Chủ tịch Quốc hội #Chủ tịch Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #Đại lễ Phật đản #Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng #Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Bài liên quan

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự IPU-152

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng. Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ
Xem chi tiết

Chính trị

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn

Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng 6/4/2026, thực hiện nghi lễ tuyên thệ, ông Trần Thanh Mẫn nói: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

202604061141180560-z7696199524905-e3a186ed549c5219fee268eeb96847c3.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.
Xem chi tiết

Chính trị

[INFO] Chân dung Chủ tịch Quốc hội khoá XVI Trần Thanh Mẫn

Ngày 6/4/2026, Quốc hội chính thức bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.