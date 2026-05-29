Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo PV/VOV

Theo Quyết định số 178 của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

2 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam hồi tháng 3. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam hồi tháng 3. Ảnh: TTXVN

23 Ủy viên Ban Chỉ đạo, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiêm giữ chức Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết số 80 ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiều nhiệm vụ quan trọng như nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về xây dựng, thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam.

Rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa để kiến nghị và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam; không thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác phát triển văn hóa Việt Nam...

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-lam-truong-ban-chi-dao-tu-ve-phat-trien-van-hoa-viet-nam-post1296021.vov
#phát triển văn hóa #văn hóa #bộ chính trị #ủy viên bộ chính trị #văn hóa Việt Nam #phát triển văn hóa Việt Nam

Bài liên quan

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

Chuyến công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới.

Sáng 9/4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, từ ngày 9-10/4/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Xem chi tiết

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu TP Đà Nẵng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên cao nhất là cứu dân, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Sáng 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ tại địa bàn TP Đà Nẵng, động viên người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

hhh.png
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà đến người dân vùng lũ xã Thăng An.
Xem chi tiết

Chính trị

Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Đại hội Đảng bộ xã điểm ở Hà Tĩnh

Đảng bộ xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đây là địa phương được tỉnh lựa chọn làm đại hội điểm cấp xã.

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.