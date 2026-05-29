Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Theo Văn Hiến/VOV

Sáng nay (29/5), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 được đánh giá là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore

Đúng 10h30 khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tiến vào Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và Phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự, Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Singapore.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự
Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Một số hình ảnh:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/le-don-trong-the-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tham-cap-nha-nuoc-singapore-post1296000.vov
#Tô Lâm #VOV #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Tô Lâm #Tổng thống Singapore #Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm Singapore

Bài liên quan

Kho tri thức

Lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Singapore

Từ công nghiệp, logistics đến chuyển đổi số và năng lượng xanh, hợp tác Việt Nam – Singapore đang trở nên ngày càng sâu rộng và mang tính chiến lược rõ nét.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore thường được giới quan sát quốc tế xem là một trong những mô hình hợp tác thành công nhất tại Đông Nam Á. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, hai nước đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến giáo dục, công nghệ và phát triển bền vững. Nếu Singapore nhìn nhận Việt Nam như một trong những nền kinh tế năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực, thì Việt Nam xem Singapore là đối tác chiến lược quan trọng về vốn đầu tư, quản trị và đổi mới sáng tạo. Chính sự bổ trợ lẫn nhau đã giúp quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong vài thập niên qua.

VSIP - biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhìn lại những chuyến thăm cấp cao định hình quan hệ Việt Nam - Singapore

Từ tiếp xúc dè dặt sau chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện hiện nay, quan hệ Việt Nam – Singapore được định hình mạnh mẽ qua ngoại giao cấp cao.

Quan hệ giữa Việt Nam và Singapore là một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của ngoại giao Đông Nam Á hiện đại. Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai quốc gia với quy mô và điều kiện phát triển khác biệt đã từng bước xây dựng lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và trở thành những đối tác quan trọng của nhau trong khu vực. Đằng sau sự phát triển ấy là vai trò đặc biệt của các chuyến thăm cấp cao – những dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn định hình hướng đi chiến lược của quan hệ song phương qua từng thời kỳ.

Mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao

Xem chi tiết

Chính trị

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác trong trao đổi tín chỉ carbon và phát triển kinh tế xanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Chiều 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng, Nhà nước Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Singapore đã gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới hạnh phúc và thịnh vượng của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore cùng các lãnh đạo và nhân dân Singapore.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.