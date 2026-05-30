Đảng ủy Chính phủ hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những đột phá

Đảng ủy Chính phủ hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những đột phá trong tổ chức, hoạt động và phát triển kinh tế, chuyển đổi số và cải cách bộ máy.

Sáng 29/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về 4 nội dung: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, để triển khai các nhiệm vụ liên quan 4 nội dung nói trên, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong khi thời gian không nhiều, nên phải triển khai rất quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có những đột phá.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần một năm vận hành đã cơ bản đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, từng bước phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và tháo gỡ kịp thời. Đến nay, mô hình bắt đầu chuyển từ giai đoạn ổn định sang nâng cao chất lượng hoạt động và đang chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả, thành công trong xây dựng mô hình chính quyền 3 cấp; đây thực sự là đột phá mạnh mẽ, là một cuộc cách mạng, được sự ủng hộ của toàn dân và sự nhìn nhận, đánh giá cao của bạn bè, đối tác quốc tế.

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh.

Trưởng Đoàn kiểm tra khẳng định, đây là những đóng góp rất quan trọng của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới; trong thời gian không dài nhưng đã làm được rất nhiều việc một cách quyết liệt, thực chất, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là tích cực hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao Đảng ủy Chính phủ đưa chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc Bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới và thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia.

Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Đảng ủy Chính phủ đã chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất; đồng thời, đã bám sát lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích và kết quả đạt được, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế với tinh thần kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc nhưng phải quyết tâm, quyết liệt, đột phá, đổi mới trong tổ chức thực hiện, điều hành, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền. "Phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế", đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đồng thời, phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án, đất đai tồn đọng, tài sản, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực. Chỉ đạo cơ cấu lại sản xuất, xuất khẩu, nâng cao sức mạnh nội tại của nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng tỉ lệ nội địa hóa. Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời và quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục triển khai nghiêm túc, thực chất Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, đồng chí yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho Chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cụ thể, có địa chỉ rõ ràng. Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm, muộn và hình thức, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định 366 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 43 của Ban Tổ chức Trung ương, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời những tập thể, cá nhân có vi phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 đã dành nhiều thời gian làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cấp ủy trực thuộc trong thời gian qua với trách nhiệm cao, sâu sát, khách quan, dân chủ, toàn diện trên cả 4 nội dung lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu; đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, có nhiều kiến nghị, đề xuất quan trọng đối với các hoạt động của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả kiểm tra, giám sát là định hướng quan trọng để Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, nghị quyết, kết luận chiến lược của Trung ương.

Về các hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các hạn chế, tồn tại đã chỉ ra thời gian qua; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các hạn chế, tồn tại mà Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 nêu trong báo cáo; giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc có liên quan tham mưu, hoàn thiện báo cáo bổ sung với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận. Quá trình Đoàn Kiểm tra làm việc với đảng ủy một số bộ, ngành đã chỉ ra các hạn chế, tồn tại, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo đảng ủy các bộ, ngành tiếp thu và khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, đồng chí Lê Minh Hưng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.

Đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nêu một số kiến nghị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, nhất là với cấp cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; rà soát, bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ địa phương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí cán bộ không chuyên trách; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo các địa phương.

Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng cần bám sát, đánh giá chính xác tình hình, nhất là những khó khăn, thách thức, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có giải pháp phù hợp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là huy động và phân bổ nguồn lực, đổi mới công tác xây dựng chính sách pháp luật, rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù; đổi mới tư duy, phương pháp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ nêu một số kiến nghị liên quan hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đồng bộ hệ thống cổng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính; phát triển, thương mại hóa và sử dụng sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai cơ chế đặt hàng; đào tạo nguồn nhân lực…

Về thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, Thủ tướng nêu các kiến nghị liên quan bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo sản phẩm cuối cùng làm cơ sở bố trí cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động nhanh, trực tiếp tới tình hình kinh tế-xã hội trong nước, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Đoàn Kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận 18-KL/TW của Trung ương đã đề ra.

