Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

An An (Tổng hợp)

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 31/5 đến 1/6/2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Philippines.

Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn như PNA, GMA News, The Philippine Star, Manila Standard hay Manila Bulletin,...đều đánh giá đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nhiều biến động chiến lược.

Hãng thông tấn PNA của Philippines đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Villamor Airbase ở thành phố Pasay (Manila, Philippines) vào lúc 12h40 ngày 31/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Philippines.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tiu Laurel Jr. đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn tại sân bay.

tongbithutolam1.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila, chiều 31/5/2026. Ảnh: TTXVN.

Bài viết của PNA dẫn thông báo của Phủ Tổng thống Philippines trước đó nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra trong bối cảnh Philippines và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Theo lịch trình, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Tổng thống Malacañang vào ngày 1/6, trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành các cuộc hội đàm song phương tập trung vào tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, an ninh lương thực, hợp tác quốc phòng và hàng hải, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân,...

Bài báo khẳng định, Việt Nam vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines ở Đông Nam Á và là một trong những đối tác kinh tế và an ninh quan trọng của Philippines trong khu vực.

Tờ The Philippine Star nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đặc biệt trong dịp kỷ niệm các dấu mốc quan hệ song phương, mà còn mở ra kỳ vọng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong tất cả các lĩnh vực.

Bài viết ngày 31/5/2026 của The Philippine Star kỳ vọng tăng cường hợp tác quốc phòng, hàng hải, thương mại và an ninh lương thực,...giữa hai nước.

tongbithutolam2.png
Bài viết được The Philippine Star đăng tải ngày 31/5/2026. Ảnh chụp màn hình.

Đài truyền hình GMA News Philippines đề cao chuyến thăm là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, phản ánh quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược.

Tờ Daily Tribune dẫn lời Thứ trưởng Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Philippines (PCO), bà Claire Castro, nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines.

Bà Claire Castro cho biết thêm, đầu tư của Việt Nam vào Philippines đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực thương mại truyền thống, với tổng vốn đầu tư song phương hiện đã vượt quá 90 triệu USD. Hai nước đều đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại và đầu tư song phương lên 10 tỷ đô la.

Inquirer.net Manila Bulletin cũng đề cập chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines sẽ tập trung vào thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hợp tác hàng hải, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đối với Philippines, Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung gạo lớn và ổn định nhất. Trong bối cảnh an ninh lương thực ngày càng trở thành vấn đề chiến lược tại khu vực, việc duy trì và mở rộng hợp tác với Việt Nam được truyền thông Philippines đánh giá là có ý nghĩa thiết thực đối với nền kinh tế và đời sống người dân nước này.

#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Philippines #chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Việt Nam #Philippines #quan hệ Việt Nam - Philippines

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Philippines: Củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và gắn kết

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, từ ngày 31/5 đến 1/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển tích cực, là dịp để hai nước cùng đánh giá những thành tựu hợp tác đã đạt được và trao đổi về định hướng phát triển quan hệ trong những thập niên tới.

Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước đang hướng tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác kéo dài nửa thế kỷ, đồng thời xác định những mục tiêu và định hướng mới nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục phát triển trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa.

Xem chi tiết

Chính trị

Việt Nam - Philippines: Cùng định hình chặng đường phát triển nửa thế kỷ tới

Báo chí Philippines đồng loạt nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5-1/6/2026.

Chuyến thăm là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm chính thức tới Philippines. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chuyến thăm khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam, như đã được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Xem chi tiết

Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23

Tối 29/5, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.

Tối 29/5, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

6777.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Đảng Cộng sản
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 theo giờ địa phương, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.