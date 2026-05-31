Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 31/5 đến 1/6/2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Philippines.

Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn như PNA, GMA News, The Philippine Star, Manila Standard hay Manila Bulletin,...đều đánh giá đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nhiều biến động chiến lược.

Hãng thông tấn PNA của Philippines đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Villamor Airbase ở thành phố Pasay (Manila, Philippines) vào lúc 12h40 ngày 31/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Philippines.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tiu Laurel Jr. đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn tại sân bay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila, chiều 31/5/2026. Ảnh: TTXVN.

Bài viết của PNA dẫn thông báo của Phủ Tổng thống Philippines trước đó nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra trong bối cảnh Philippines và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Theo lịch trình, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Tổng thống Malacañang vào ngày 1/6, trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành các cuộc hội đàm song phương tập trung vào tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, an ninh lương thực, hợp tác quốc phòng và hàng hải, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân,...

Bài báo khẳng định, Việt Nam vẫn là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines ở Đông Nam Á và là một trong những đối tác kinh tế và an ninh quan trọng của Philippines trong khu vực.

Tờ The Philippine Star nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đặc biệt trong dịp kỷ niệm các dấu mốc quan hệ song phương, mà còn mở ra kỳ vọng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong tất cả các lĩnh vực.

Bài viết ngày 31/5/2026 của The Philippine Star kỳ vọng tăng cường hợp tác quốc phòng, hàng hải, thương mại và an ninh lương thực,...giữa hai nước.

Bài viết được The Philippine Star đăng tải ngày 31/5/2026. Ảnh chụp màn hình.

Đài truyền hình GMA News Philippines đề cao chuyến thăm là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, phản ánh quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược.

Tờ Daily Tribune dẫn lời Thứ trưởng Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Philippines (PCO), bà Claire Castro, nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines.

Bà Claire Castro cho biết thêm, đầu tư của Việt Nam vào Philippines đang mở rộng ra ngoài lĩnh vực thương mại truyền thống, với tổng vốn đầu tư song phương hiện đã vượt quá 90 triệu USD. Hai nước đều đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại và đầu tư song phương lên 10 tỷ đô la.

Inquirer.net và Manila Bulletin cũng đề cập chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines sẽ tập trung vào thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hợp tác hàng hải, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đối với Philippines, Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung gạo lớn và ổn định nhất. Trong bối cảnh an ninh lương thực ngày càng trở thành vấn đề chiến lược tại khu vực, việc duy trì và mở rộng hợp tác với Việt Nam được truyền thông Philippines đánh giá là có ý nghĩa thiết thực đối với nền kinh tế và đời sống người dân nước này.