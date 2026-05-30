Chính sách mới từ tháng 6/2026: Xăng E10, phát triển dịch vụ Halal, thuế VAT

Trong số các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2026 đáng chú ý là các trạm xăng phải bán xăng E10, phát triển sản phẩm dịch vụ Halai, khấu trừ thuế GTGT…

Từ tháng 6/2026, hàng loạt các chính sách mới liên quan đời sống, kinh tế và hành chính sẽ chính thức có hiệu lực.

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì sẽ phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng trên toàn quốc.

Xăng sinh học E10 áp dụng trên toàn quốc từ 1/6/2026

Việc bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn mới giúp tối ưu hóa cơ cấu tiêu thụ năng lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm chi phí ngoại tệ nhập khẩu xăng nền. Để đảm bảo tính ổn định cho thị trường và giảm áp lực chi phí chuyển đổi cho các thương nhân đầu mối, thông tư đưa ra lộ trình chuyển tiếp hợp lý khi cho phép tiếp tục phối trộn và lưu hành xăng E5RON92 đến hết ngày 31/12/2030.

Quy định tài chính và kỹ thuật này áp dụng đồng bộ đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu tại Việt Nam. Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ các mục đích chuyên biệt, lộ trình không áp dụng bắt buộc đối với diesel sinh học, nhiên liệu hàng không và xăng dầu đặc chủng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Nhằm bảo đảm lộ trình được thực hiện nghiêm túc, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành Công văn 1525/TTTN-NV. Theo đó, kể từ ngày 1/6/2026, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bán xăng E10 đúng lộ trình.

Chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal

Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2026/NĐ-CP ngày 6/4/2026 quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal.

Theo Nghị định, Halal là thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Arab có nghĩa là hợp pháp, được phép dựa trên việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Halal được quy định trong tiêu chuẩn công bố áp dụng. Sản phẩm Halal là sản phẩm đã được đánh giá và xác nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Halal theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Dịch vụ Halal là bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các sản phẩm Halal như kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, đóng kiện, trưng bày, xử lý và các hoạt động khác có liên quan.

Nghị định này quy định về quản lý chất lượng và các chính sách hỗ trợ, phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal bao gồm: quy định về yêu cầu chất lượng, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, hoạt động thử nghiệm, chứng nhận Halal, kiểm tra, xử lý vi phạm quản lý chất lượng và chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm, dịch vụ Halal.

Nghị định cũng quy định rõ các yêu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ Halal. Theo đó, sản phẩm Halal lưu thông trên thị trường Việt Nam phải bảo đảm: Đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn công bố áp dụng theo Điều 6 của Nghị định này và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Nguyên liệu và phụ gia phải là Halal, không chứa thành phần Haram hoặc Najis; nguyên liệu động vật phải từ nguồn Halal và được giết mổ theo đúng quy trình Halal được quy định trong tiêu chuẩn công bố áp dụng. Quá trình sản xuất, chế biến phải đảm bảo vệ sinh theo các yêu cầu của tiêu chuẩn đã công bố áp dụng và có biện pháp đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo với các yếu tố không Halal. Việc bao gói, bảo quản, vận chuyển và trưng bày sản phẩm phải bảo toàn tính Halal của sản phẩm, không sử dụng vật liệu Haram, Najis (cho bao bì trực tiếp) và phải tách biệt để tránh nhiễm chéo hoặc nhầm lẫn.

Tuân thủ pháp luật về nhãn hàng hóa và quy định về sử dụng dấu chứng nhận Halal (nếu có). Lượng hàng hóa đóng gói sẵn phải tuân thủ pháp luật về đo lường.

Dịch vụ Halal phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn công bố áp dụng theo Điều 6 của Nghị định này và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. Sản phẩm Halal khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của nước nhập khẩu hoặc các yêu cầu trong thỏa thuận, hợp đồng thương mại quốc tế đã ký kết.

Khấu trừ thuế VAT đầu vào đối với hàng hóa mua trả chậm, trả góp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2026/NĐ-CP ngày 5/5/2026, sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), với nhiều điểm đáng chú ý tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu và lĩnh vực tài chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng nhóm đối tượng không chịu thuế VAT đối với một số dịch vụ bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm phục vụ khai thác thủy sản. dân, doanh nghiệp.

Nghị định cũng bổ sung quy định liên quan đến hoạt động bán nợ, bao gồm cả khoản phải thu, khoản phải trả và chứng chỉ tiền gửi. Đây được xem là bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài chính và xử lý nợ.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng làm rõ quy định khấu trừ thuế VAT đầu vào đối với hàng hóa mua trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên. Doanh nghiệp vẫn được tạm khấu trừ thuế trước thời điểm thanh toán nếu có đầy đủ hợp đồng và hóa đơn, nhưng phải điều chỉnh giảm nếu đến hạn mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tăng mức phạt vi phạm lâm nghiệp lên đến 1 tỷ đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2026. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt liên quan đến việc lấn, chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định.

Nghị định này gồm 4 chương, 42 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lâm nghiệp như lấn, chiếm rừng; sử dụng môi trường rừng trái quy định; các vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý rừng bền vững; hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; khai thác lâm sản trong rừng trồng trái pháp luật; khai thác rừng tự nhiên trái pháp luật; quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; trồng rừng; bảo vệ rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng; phòng trừ sinh vật hại rừng; phá hủy các công trình bảo vệ và phát triển rừng; phá rừng; bảo vệ động vật rừng; vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tàng trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật; quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản…

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500.000.000 đồng và đối với tổ chức là 1.000.000.000 đồng.

Chặn chiều đi nếu đổi máy không xác thực sinh trắc học

Theo điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, kể từ ngày 15/6/2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Siết chặt quản lý tài chính Sở Giao dịch và Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2026/NĐ-CP ngày 5/5/2026 quy định về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá và xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cùng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2026 và áp dụng bắt đầu từ năm tài chính 2026.

Cơ chế mới tập trung tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và minh bạch hóa dòng vốn nhà nước. Về hoạt động đầu tư, cả hai đơn vị bắt buộc phải xác định rõ rủi ro, kiểm soát xung đột lợi ích và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Nguồn doanh thu được bóc tách và quản lý chặt chẽ theo từng mảng nghiệp vụ chuyên biệt. Đáng chú ý, VSDC được bổ sung nguồn thu từ dịch vụ lưu ký, thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon – một bước đi đón đầu xu hướng kinh tế xanh.

Đối với công tác đánh giá xếp loại doanh nghiệp, cơ chế cho phép loại trừ tác động khách quan từ biến động thị trường (như số lượng thành viên, khối lượng giao dịch hay thay đổi chính sách Nhà nước) để phản ánh chính xác hiệu quả kinh doanh cốt lõi. Bộ Tài chính đóng vai trò đại diện chủ sở hữu, chịu trách nhiệm giám sát toàn diện dòng vốn đầu tư tại các công ty con nhằm phòng ngừa thất thoát tài sản công.

Quy định mới về xác định giá trị tài sản công bị vi phạm hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC ngày 29/4/2026 nhằm sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2026.

Thông tư bổ sung quy định rõ ràng về cách xác định giá trị tài sản bị vi phạm làm căn cứ áp khung xử phạt. Cụ thể, giá trị tài sản được tính theo giá trị còn lại trên sổ kế toán; nếu giá trị này bằng không (=0), giá trị tài sản sẽ tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa ghi sổ, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ, chứng từ để trích khấu hao, hao mòn.

Trong trường hợp không thể áp dụng các phương pháp trên, người có thẩm quyền sẽ lập Hội đồng định giá hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Hội đồng phải tiến hành khảo sát dựa trên các chỉ số kinh tế như giá thị trường (bán buôn, bán lẻ), giá của cơ quan nhà nước địa phương hoặc chứng thư thẩm định giá để đưa ra kết luận trung thực nhất. Quy định tài chính chặt chẽ này giúp tối ưu hóa việc thu hồi, xử lý tài sản và ngăn ngừa thất thoát tài sản công.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6

Theo Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố cần tập trung vào 3 yêu cầu chính. Cụ thể, kiện toàn nhân sự không chuyên trách sau sắp xếp. Bảo đảm chính sách hỗ trợ và giải quyết tốt chế độ cho người thôi việc. Phương án phải thông qua cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành; việc sắp xếp phải đạt tiêu chí của Chính phủ và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cần đánh giá toàn diện các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, địa lý, quốc phòng, an ninh và tính gắn kết cộng đồng. Đặc biệt chú ý đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Siết quy định nội bộ về môi giới tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 07/2026/TT-NHNN ngày 6/5/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Văn bản này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2026.

Thông tư bắt buộc các tổ chức tín dụng phải ban hành quy định nội bộ chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch vốn và tài chính trên thị trường. Quy định nội bộ này tối thiểu phải bao gồm: quy trình, thủ tục thực hiện môi giới; phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của các nhân sự liên quan; và đặc biệt là cơ chế quản lý rủi ro đối với hoạt động môi giới tiền tệ.

Nhằm minh bạch hóa thị trường và tăng cường giám sát kinh tế vĩ mô, các ngân hàng phải gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện quy định nội bộ này (bao gồm cả văn bản sửa đổi, thay thế) cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành. Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng sẽ chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trực tiếp và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh…

>>> Mời độc giả xem thêm video cận cảnh màn trộm nhanh như chớp: