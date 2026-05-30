Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory) là một trong những cơ sở nghiên cứu - ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đó là tư duy kiến tạo rất thực tiễn: Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến của Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải đầu tư cho khoa học công nghệ, con người và năng lực sản xuất tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu; tin tưởng hợp tác Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến của Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (Singapore) đóng vai trò là mô hình nhà máy học tập và thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và triển khai các giải pháp sản xuất tiên tiến trước khi áp dụng vào thực tế.

Mô hình này áp dụng các công nghệ Công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật trong công nghiệp (IIoT), robot tự hành và hệ thống điều hành sản xuất thông minh. Về mặt chính sách, mô hình giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản rủi ro đầu tư bằng việc cho phép họ "thử nghiệm trước khi áp dụng" trong môi trường an toàn và được nhà nước bảo trợ một phần kinh phí.

* Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm Bảo trì đầu máy toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến Metro đang và sắp đi vào khai thác; nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi; cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm đường sắt Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là một khu phức hợp kỹ thuật khổng lồ với chức năng chính bao gồm: kiểm tra kỹ thuật hằng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi (như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí). Trung tâm phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu.

Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa Trung tâm thử nghiệm đường sắt này vào hoạt động giúp Singapore có thể tiến hành thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23

Tối 29/5, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.

Tối 29/5, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Đảng Cộng sản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy đối với khu vực và thế giới.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 (theo giờ địa phương), tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề: Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động.

Ngay sau bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của đại biểu đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy có tác động gì đến chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 theo giờ địa phương, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia. Đối thoại Shangri-la được tổ chức lần đầu vào năm 2002 tại Singapore theo sáng kiến của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) và đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.