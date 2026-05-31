Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Philippines: Củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và gắn kết

Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, từ ngày 31/5 đến 1/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển tích cực, là dịp để hai nước cùng đánh giá những thành tựu hợp tác đã đạt được và trao đổi về định hướng phát triển quan hệ trong những thập niên tới.

Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước đang hướng tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác kéo dài nửa thế kỷ, đồng thời xác định những mục tiêu và định hướng mới nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục phát triển trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, kỳ vọng lớn nhất của chuyến thăm là việc lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về các vấn đề chiến lược trong quan hệ song phương cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Qua đó, hai bên sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng đây là nền tảng quan trọng để quan hệ Việt Nam – Philippines phát triển bền vững trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn, trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đồng thời chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển trong khu vực. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, ngày càng trở nên sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015 được xem là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện cho giai đoạn phát triển mới. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều điểm sáng nổi bật, từ việc gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại đến tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước thời gian qua ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Philippines đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như thực phẩm, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, cấp nước và khai thác cảng biển. Trong lĩnh vực giáo dục, số lượng sinh viên Philippines đến Việt Nam học tập ở các bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu ngày càng tăng, trong khi sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia các chương trình học tập và thực tập tại Philippines. Đặc biệt, giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ nhờ việc mở thêm các đường bay thẳng trong những năm gần đây. Hiện mỗi năm có khoảng 430.000 lượt du khách Philippines đến Việt Nam và khoảng 33.500 lượt khách Việt Nam tới Philippines tham quan, du lịch và giao lưu.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố cùng những tiềm năng hợp tác còn rất lớn, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương. Chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Philippines mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á.