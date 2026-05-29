Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, trưa 29/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam và Singapore.

Theo Văn Hiến/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung giữa Bộ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Toà án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện Điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam - Singapore; Bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star.

Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh; Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chung-kien-le-trao-van-kien-hop-tac-viet-nam-singapore-post1296052.vov
#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Chủ tịch nước #Tô Lâm #Lễ trao văn kiện hợp tác

Bài liên quan

Chính trị

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 29/5, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Singapore

Từ công nghiệp, logistics đến chuyển đổi số và năng lượng xanh, hợp tác Việt Nam – Singapore đang trở nên ngày càng sâu rộng và mang tính chiến lược rõ nét.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore thường được giới quan sát quốc tế xem là một trong những mô hình hợp tác thành công nhất tại Đông Nam Á. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, hai nước đã không ngừng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến giáo dục, công nghệ và phát triển bền vững. Nếu Singapore nhìn nhận Việt Nam như một trong những nền kinh tế năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực, thì Việt Nam xem Singapore là đối tác chiến lược quan trọng về vốn đầu tư, quản trị và đổi mới sáng tạo. Chính sự bổ trợ lẫn nhau đã giúp quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong vài thập niên qua.

VSIP - biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhìn lại những chuyến thăm cấp cao định hình quan hệ Việt Nam - Singapore

Từ tiếp xúc dè dặt sau chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện hiện nay, quan hệ Việt Nam – Singapore được định hình mạnh mẽ qua ngoại giao cấp cao.

Quan hệ giữa Việt Nam và Singapore là một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của ngoại giao Đông Nam Á hiện đại. Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai quốc gia với quy mô và điều kiện phát triển khác biệt đã từng bước xây dựng lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và trở thành những đối tác quan trọng của nhau trong khu vực. Đằng sau sự phát triển ấy là vai trò đặc biệt của các chuyến thăm cấp cao – những dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn định hình hướng đi chiến lược của quan hệ song phương qua từng thời kỳ.

Mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Việt Nam và Thái Lan trao các văn kiện hợp tác

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.