Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Theo Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dọc hai bên đường trong Phủ Chủ tịch, các cháu thiếu nhi Thủ đô tay cầm cờ hai nước nồng nhiệt vẫy chào Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Hàn Quốc.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, đồng thời 21 loạt đại bác chào mừng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong Lễ đón. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm; chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác mẫu mực vào loại hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 12/2022, đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau.

Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-don-chinh-thuc-tong-thong-han-quoc-20260422165755895.htm
#Chủ tịch nước #Tô Lâm #Lễ đón #Tổng thống Hàn Quốc #Lee Jae Myung #thăm cấp Nhà nước

chutich.jpg
Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

