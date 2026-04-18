Mở rộng hợp tác thực chất, đẩy mạnh kết nối phát triển giữa Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Với những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác, hai bên đã nâng tầm kết nối chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc luôn được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước quan tâm vun đắp. Đến nay, sau 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vượt qua thử thách thăng trầm, tình hữu nghị và hợp tác vẫn là dòng chảy chính trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiện toàn các chức danh Nhà nước, thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng thời khẳng định phát triển quan hệ với láng giềng Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Trân trọng tình cảm đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân đã đón Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam với nghi thức ở mức cao nhất, trọng thị và hết sức nồng hậu với nhiều biệt lệ.

Hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng, đề ra những phương hướng lớn để thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tranh thủ thế mạnh của mỗi bên. Trong những ngày ở thăm nước bạn, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có rất nhiều hoạt động phong phú, gây ấn tượng tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của các ngành, địa phương và nhân dân hai nước.

Ngay trong chuyến thăm, các bộ, ngành địa phương hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác tiêu biểu trên các lĩnh vực. Đó chính là minh chứng sống động của việc các nhận thức chung cấp cao đang ngày càng được cụ thể hóa bằng sự kết nối về thể chế, bằng các dự án hợp tác thực chất, mở ra những dư địa mới rất lớn cho quan hệ song phương và giúp cho quan hệ hai nước ngày càng bền vững.

Ngay khi vừa đến Bắc Kinh, sau lễ đón thân tình, ấm áp tại sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao đã đến Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc, cách Thủ đô Bắc Kinh gần 110km để khảo sát, tìm hiểu thực tế quy hoạch tại đây. Hùng An là một điển hình đô thị hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của bạn, có vai trò tiếp nhận các chức năng phi thủ đô của Bắc Kinh, nhằm xử lý “căn bệnh thành phố lớn” của Trung Quốc. Đoàn cũng đã trải nghiệm những hành trình đường sắt cao tốc hiện đại bậc nhất thế giới. Với tốc độ 350 km/giờ, quãng đường khoảng 2.400km từ thủ đô Bắc Kinh đi thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong chỉ 10 giờ đồng hồ.

Tại thành phố Nam Ninh, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc-ASEAN, tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam và khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc. Trung tâm này thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN và các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước.

Các lĩnh vực nêu trên đều được xác định ưu tiên đẩy mạnh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước bởi Trung Quốc đã đạt được thành tựu và đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phát triển chất lượng cao, tự cường khoa học-công nghệ và các lực lượng sản xuất mới. Việt Nam thì đang đặt các lĩnh vực này vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

Qua đánh giá thực tiễn tiềm năng, thế mạnh mỗi nước, các nhà lãnh đạo hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và kết nối hạ tầng chiến lược, đưa hợp tác về đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo nhân lực, năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt; chỉ đạo doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). (Ảnh: Thống Nhất -TTXVN)

Ba dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Đồng Đăng-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng đang được cả hai bên chủ động thúc đẩy. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong phát triển hạ tầng thương mại biên giới với việc lần lượt xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc và Quảng Ninh, Lào Cai của Việt Nam. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án sẽ mở ra những hành lang phát triển mới, không chỉ kết nối Việt Nam với Trung Quốc mà còn kết nối sâu hơn với Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.

Chia sẻ với bạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong trong tương lai không xa, những chuyến tàu thực sự trở thành những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị giữa hai nước. Điều quan trọng là việc hợp tác triển khai thực hiện các dự án là cơ hội để Việt Nam làm chủ công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp đường sắt.

Một ấn tượng nữa trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam Trung Quốc năm 2026 tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), thể hiện sự quan tâm cao độ đối với việc tiếp nối, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung.

Trong không khí vui tươi tràn đầy cảm xúc của những bài ca, điệu múa truyền thống hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức liên hoan tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc, đồng thời khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân chính là cầu nối bền bỉ, là “mạch nguồn” nuôi dưỡng và điều hòa, giúp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng vượt sóng vươn xa.

Đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, trong buổi đến thăm Đại học Thanh Hoa hay buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều chia sẻ rằng, tạo hóa đã đặt hai đất nước, hai dân tộc mãi mãi ở cạnh nhau, núi liền núi, sông liền sông và lịch sử đã gắn bó qua mấy nghìn năm bang giao. Nhân dân hai nước đã bền bỉ nuôi dưỡng mối quan hệ ấy bằng tình cảm chân thành và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển. Tuổi trẻ hai nước bằng trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, tiếp bước cha anh, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt-Trung.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chia tay những người đồng chí, người anh em trở về Việt Nam với hành trình đường sắt từ Quảng Tây về Hà Nội, ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên của phong cảnh “núi liền núi, sông liền sông” cảm nhận rõ giai đoạn phát triển mới rất tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước với không gian hợp tác rộng mở, thúc đẩy kết nối phát triển hiệu quả, bền vững.