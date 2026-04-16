Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn của Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

An An (T.H)

Các hãng thông tấn, cơ quan truyền thông, báo chí lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, CCTV, Nhân dân Nhật Báo điện tử, China Daily…đưa tin tích cực, đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn coi Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của đất nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”.

chuyenthamtrungquoc3.png
Tân Hoa Xã đưa tin về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh chụp màn hình Tân Hoa Xã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm dẫn đầu, Việt Nam sẽ kiên định đi con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khuyến khích Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, truyền thông, giáo dục, y tế, thể thao và các lĩnh vực khác, đồng thời tuyên bố khởi động năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam giai đoạn 2026-2027.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và Internet vạn vật,...

chuyenthamtrungquoc0.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.
chuyenthamtrungquoc4.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: Nhân dân Nhật báo điện tử.

"Trung Quốc và Việt Nam nên giữ vững các nguyên tắc hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi, cùng nhau chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Đồng thời, cả hai bên cần bảo vệ hệ thống thương mại tự do toàn cầu và duy trì sự ổn định, thông suốt của chuỗi cung ứng và công nghiệp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là nhu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam sẽ hợp tác với Trung Quốc để nâng cao mức độ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đường sắt và các cơ sở hạ tầng khác cũng như du lịch,...

Nhân dân Nhật báo điện tử liên tục cập nhật các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Hội đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam và Trung Quốc; hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”...

chuyenthamtrungquoc5.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Lễ đón ngày 15/4/2026. Ảnh: Nhân dân Nhật báo điện tử.

Nhân dân Nhật báo điện tử cho biết thêm, ngay sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực giao lưu kênh Đảng, công an, tư pháp, hợp tác kinh tế, hợp tác chuỗi cung ứng, hải quan, khoa học-công nghệ, dân sinh, phát triển nguồn nhân lực, truyền thông và hợp tác địa phương.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục thúc đẩy và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt của ngoại giao nguyên thủ quốc gia giữa hai nước. Điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa sự phát triển của quan hệ hữu nghị song phương, thúc đẩy sự liên kết công nghiệp, kết nối và giao lưu nhân dân”, Tân Hoa Xã dẫn nhận định của chuyên gia Ge Hongliang, Phó Giám đốc Trường Nghiên cứu ASEAN thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây.

Vào lúc gần 10h sáng ngày 14/4/2026 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam

Trưa 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chia sẻ cách đây đúng 1 năm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên bố khởi động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập, đến nay thanh niên 2 nước đã có nhiều trải nghiệm học hỏi lẫn nhau, tương thân tương ái. Mới đây chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhận bức thư với chữ viết rất đẹp của 1 bạn học sinh Việt Nam đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ về những cảm xúc khi tham gia chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập, thể hiện tình cảm hữu nghị giữa 2 nước Trung Quốc và Việt Nam.

thanh-nien.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc đồng chí Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên, sau thành công rực rỡ của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước. Ông đánh giá điều này thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói riêng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương.

tbt-tham-tq-4.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn cấp cao Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(PLO)- Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, ngày 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4-2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.