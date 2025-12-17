Tôm hùm bông gần 3 triệu đồng/kg vẫn 'cháy hàng"

Hà Nội

Kinh doanh

Nguồn cung sụt giảm mạnh do mưa lũ và thay đổi cơ cấu nuôi, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn cao, đẩy giá bán lẻ tôm hùm bông tại TP HCM tăng vọt.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Giá tôm hùm bông tại TP HCM liên tục tăng từ đầu năm đến nay khi nguồn cung sụt giảm mạnh. Trước kia, tôm hùm bông loại 1 - 1,5kg giá từ 1,5-2 triệu đồng/kg. Ảnh: FB Nga Vũ Trần
Nhưng hiện nay, giá phổ biến khoảng 2-2,8 triệu đồng/kg, tùy kích cỡ và thời điểm nhập hàng. Mức tăng khoảng 20 - 35% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: FB Hằng Bé
Dù đắt nhưng số lượng tôm hùm không nhiều, mỗi đợt chỉ nhập được vài chục kg, giảm khoảng 30% so với các tháng trước, có thời điểm không đủ hàng để đáp ứng đơn đặt mua số lượng lớn. Ảnh: Facebook
Nguyên nhân chính khiến tôm hùm rơi vào tình trạng khang hàng là mưa lũ kéo dài tại khu vực Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), đặc biệt là vùng vịnh Xuân Đài hồi cuối tháng 11/2025, gây thiệt hại nặng cho các lồng nuôi tôm hùm. Ảnh: Dân Việt
Ngoài yếu tố thời tiết, nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm hùm xanh do thị trường Trung Quốc - đầu ra lớn nhất chuyển hướng sang nhập khẩu tôm cỡ nhỏ (dưới 0,3 kg), trong khi nhu cầu đối với tôm hùm bông cỡ lớn giảm rõ rệt. Ảnh: FB Hằng Bé
Tôm hùm bông có kích thước lớn, từ 900 gram đến 1,2 kg/ con. Loài tôm này sống ở vùng biển nhiệt đới, có độ sâu từ 0,5m - 3m. Ảnh: Haisanhoanggia
Tôm hùm bông có màu sắc sặc sỡ xanh, nâu, vàng với các đốm cam, trắng đặc trưng. Ảnh: Haisanhoanggia
