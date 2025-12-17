Tôm hùm bông gần 3 triệu đồng/kg vẫn 'cháy hàng"

Nguồn cung sụt giảm mạnh do mưa lũ và thay đổi cơ cấu nuôi, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn cao, đẩy giá bán lẻ tôm hùm bông tại TP HCM tăng vọt.
Những cô gái xinh đẹp, tài năng của tuyển nữ Liên Quân Việt Nam đã xuất sắc giành được tấm HCV đầu tiên của bộ môn Liên Quân tại SEA Games 33.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/12, Bọ Cạp có quý nhân trợ lực, công danh cho bước tiến. Tài lộc sáng, có khả năng tiền đẻ ra tiền.
Biệt thự của Hồ Quỳnh Hương nằm trong khu cao cấp tại TP HCM, rộng 600m2 mang phong cách hiện đại với không gian mở, nhiều cây xanh.
Tiến Luật cho biết, anh là người chứng kiến tình bạn giữa Thu Trang - Trấn Thành - Trường Giang từ ngày cả ba chưa nổi tiếng.
Nằm sâu giữa cao nguyên đá Đồng Văn, làng Sảo Há mang vẻ đẹp hoang sơ, trầm mặc với những ngôi nhà trình tường rêu phong ẩn mình giữa rừng già.
4 con giáp đặc biệt, chỉ cần bớt "ngó nghiêng" sang người khác, tập trung vào bản thân, tài lộc sẽ hanh thông và sự đủ đầy đến bất ngờ.
Todd Howard khẳng định Bethesda chỉ dùng AI hỗ trợ, sáng tạo nghệ thuật trong game phải đến từ con người.
Hóa thân thành một nàng 'tiểu hồ ly' vừa ngây thơ, ngọt ngào nhưng cũng vô cùng ma mị, quyến rũ, DJ Mie chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại một sự kiện.
Khi Đông chí sắp tới, sinh khí mới lan tỏa mang theo may mắn tài lộc. Ba con giáp này được dự báo hưởng phúc Thần Tài, giàu sang rõ rệt.
Tàu du lịch cổ xưa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Alexandria. Đây cũng là chiếc tàu cổ sang trọng đầu tiên từ thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Ai Cập.
Nữ diễn viên Midu khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng chồng thiếu gia Minh Đạt.
Chiếc nhẫn cưới bằng vàng thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Bulgaria, mặt trung tâm của chiếc nhẫn có hình bầu dục và khắc hình một cặp đôi.
Theo nghiên cứu mới, những đợt bùng phát từ hành tinh cách Trái đất 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.
Dù thế hệ hoàn toàn mới ra mắt vào 2024, Hyundai SantaFe tiếp tục trở thành tâm điểm thiết kế khi mới đây, bản phác họa họa CGI cho bản 2027 bất ngờ xuất hiện.
Mercedes-Benz Special Trucks hợp tác với Hellgeth Engineering, giới thiệu phiên bản Unimog sang trọng mang tính tầm nhìn với thiết kế độc đáo và hiệu suất cao.
Sau khi ra mắt toàn cầu tại Thái Lan vào ngày 10/11 vừa qua, mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2026 đã được xác nhận sẽ gia nhập thị trường Việt Nam vào đầu năm sau.
Mỗi lần xuất hiện, nàng 'hot girl ảnh thẻ' Lê Lý Lan Hương đều chứng minh sự trưởng thành và lột xác ấn tượng của mình với phong cách thời trang đầy gợi cảm.
Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Ngô Quỳnh Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống sau khi nhóm H.A.T tan rã.
Sở hữu thân hình chuẩn từng centimet, dù chỉ diện đồ tập nhưng Sĩ Thanh vẫn thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện.
Diện lên mình set đồ đỏ đậm chất Noel, Lee Da Hye khoe trọn thân hình gợi cảm, đặc biệt là vòng eo siêu bé trứ danh, làm nóng không khí lễ hội cuối năm.