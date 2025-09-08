Hà Nội

Kinh doanh

Tận thấy loài cua Việt sáng ngang tôm hùm Alaska, 1 triệu đồng/kg

Là loài cua hiếm ở Việt Nam, độ ngon được sánh ngang với tôm hùm Alaska, cua hai da Cà Mau có giá lên tới hơn 1 triệu/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những năm gần đây, bên cạnh cua thịt, cua gạch, cua hai da (hay còn gọi cua cốm) Cà Mau nổi lên như một loại hải sản độc lạ, hiếm gặp và có giá trị cao trên thị trường. Ảnh: Haisantuoisach
Cua hai da thực chất là cua biển đang trong giai đoạn sắp lột xác. Vào giai đoạn này, cua thường tìm hang trú ẩn, lấp kín miệng hang và gần như không di chuyển để tránh kẻ thù. Ảnh: Dân Việt
Trong các giai đoạn phát triển của con cua, giai đoạn cốm (khoảng vài ngày trước khi lột) là thời điểm cua chắc thịt và ngon nhất, nhiều chất dinh dưỡng nhất. Ảnh: Cuacamau
Ở giai đoạn này, thịt cua cốm rất ngọt và chắc, gạch béo và bùi, không bị cứng và ăn dễ gây ngán như ở con cua gạch. Ảnh: Haisantuoisach
Một số người thậm chí nhận xét vị ngọt và độ ngon của tôm hùm Alaska, cua hoàng đế Canada không bằng cua hai da. Ảnh: Dân Việt
Khác với cua thường, cua hai da có phần vỏ ngoài hơi mềm, dễ bóp nhẹ, màu sắc tươi sáng hơn. Khi bóc vỏ, bên trong còn lớp da cua cũ, tạo nên hình dáng đặc biệt. Ảnh: Cuacamau
Tuy nhiên, do quá trình lột xác ngắn ngủi, để bắt được cua hai da không đơn giản, bởi chỉ vài ngày sau, chúng sẽ phát triển thành cua thịt bình thường. Ảnh: Hieuhaisan
Vì vậy, số lượng cua cốm rất hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cua đắt đỏ, từ 800.000 - 1,4 triệu đồng/kg, tùy theo mùa Ảnh: Tú Hải Sản
Cua hai da có thể chế biến thành nhiều món như hấp, rang me, nướng, lẩu...Ảnh: Internet
Trong đó, nổi bật là món cua hai da hấp giữ trọn hương vị tự nhiên. Ảnh: Internet
#cua hai da Cà Mau #cua hiếm Việt Nam #cua cốm giá cao #cua biển sắp lột xác #thịt cua cốm ngon #gạch cua béo ngậy

