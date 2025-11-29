Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Xuất khẩu tôm hùm tăng kỷ lục

Kinh doanh

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10/2025, đạt 93 triệu USD, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

