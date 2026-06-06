Thông tin vụ gần 50 người tử vong giữa sa mạc Sahara

Nhà chức trách cho biết, 49 người chết khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày ở sa mạc Sahara, phía bắc Niger, vì xe tải chở họ bị hỏng.

AP dẫn lời các nhà chức trách địa phương ngày 5/6 cho biết, 49 người chết khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày ở sa mạc Sahara, phía bắc Niger, vì xe tải chở họ bị hỏng. Tất cả nạn nhân đều là người Niger, đang trên đường về nhà sau một lễ hội tôn giáo ở Mali.

"Chiếc xe tải dừng lại cách Assamaka hơn 80 km về phía tây, gần biên giới với Mali và Algeria", theo thông báo trực tuyến của chính quyền vùng Agadez thuộc Niger vào tối 4/6.

Tại hiện trường, hàng chục thi thể được tìm thấy dưới gầm chiếc xe tải đang đỗ giữa sa mạc và xung quanh xe.

Một chiếc dép được tìm thấy ở vùng sa mạc phía nam trung tâm Sahara, Niger, ngày 3/6/2018. Ảnh tư liệu: AP/Jerome Delay.

Trong nhiều ngày, tài xế và những hành khách trên xe đã cố gắng sửa xe nhưng không thành công. "Dù tài xế, phụ xe cùng hành khách đã cố gắng hết sức, họ không thể sống sót khi mắc kẹt giữa môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cực đoan, thiếu nước và không có điểm tiếp tế gần đó", chính quyền vùng Agadez thông tin.

Những bức ảnh do chính quyền tỉnh công bố cho thấy các thi thể nằm rải rác trong sa mạc, xung quanh là những mảnh quần áo và đồ dùng cá nhân khác. 49 nạn nhân sau đó được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể tại hiện trường.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh, hai người đàn ông đã sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến một nguồn nước và tiếp tục đến Assamaka, nơi họ báo cho chính quyền.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố xe hỏng hóc hoặc hành khách phải chờ đợi bao lâu vẫn đang được điều tra.

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