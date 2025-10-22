Hà Nội

Giải trí

Toàn cảnh đám cưới hoành tráng của Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Không gian đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tại Quảng Trị đẹp như cổ tích. Cô dâu chú rể đã trao nhau lời thề nguyện ngọt ngào.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện một số mẫu váy cưới gợi cảm trong đám cưới tối ngày 22/10 tại Quảng Trị. Ảnh: Znews.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện một số mẫu váy cưới gợi cảm trong đám cưới tối ngày 22/10 tại Quảng Trị. Ảnh: Znews.
Đỗ Thị Hà đẹp lộng lẫy với váy cưới cúp ngực, đeo trang sức giá trị. Ảnh: Znews.
Đỗ Thị Hà đẹp lộng lẫy với váy cưới cúp ngực, đeo trang sức giá trị. Ảnh: Znews.
Không gian đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương ngập tràn hoa tươi, lấy ý tưởng từ khu vườn châu Âu. Ảnh: Saostar.
Không gian đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương ngập tràn hoa tươi, lấy ý tưởng từ khu vườn châu Âu. Ảnh: Saostar.
Đỗ Thị Hà được bố ruột dắt tay vào lễ đường. Ảnh: Tiền Phong.
Đỗ Thị Hà được bố ruột dắt tay vào lễ đường. Ảnh: Tiền Phong.
Nàng hậu và chồng trao nhau nhẫn cưới. Ảnh: Tiền Phong.
Nàng hậu và chồng trao nhau nhẫn cưới. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, trong phóng sự cưới, Đỗ Thị Hà và Viết Vương dành cho nhau lời thề nguyện. Nàng hậu bày tỏ: “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình chung, mang tên hạnh phúc trọn đời”. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, trong phóng sự cưới, Đỗ Thị Hà và Viết Vương dành cho nhau lời thề nguyện. Nàng hậu bày tỏ: “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình chung, mang tên hạnh phúc trọn đời”. Ảnh: Tiền Phong.
Viết Vương nhắn nhủ Đỗ Thị Hà: "Cảm ơn em xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta cùng nhau cố gắng để tình yêu này không chỉ là những lời nói ngọt ngào, còn thể hiện qua từng hành động, sự sẻ chia, thấu hiểu mỗi ngày". Ảnh: Dân Việt.
Viết Vương nhắn nhủ Đỗ Thị Hà: "Cảm ơn em xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta cùng nhau cố gắng để tình yêu này không chỉ là những lời nói ngọt ngào, còn thể hiện qua từng hành động, sự sẻ chia, thấu hiểu mỗi ngày". Ảnh: Dân Việt.
Theo Znews, trong tiệc cưới, gia đình Viết Vương đãi khách mời 8 món ăn gồm súp bí đỏ, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, caesar salad, tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen kèm bánh mì, xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Znews, trong tiệc cưới, gia đình Viết Vương đãi khách mời 8 món ăn gồm súp bí đỏ, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, caesar salad, tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen kèm bánh mì, xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Tiền Phong.
Viết Vương là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Tiền Phong.
Viết Vương là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Tiền Phong.
Hơn 2 năm qua, nam doanh nhân và nàng hậu bí mật hẹn hò. Ảnh: Tiền Phong.
Hơn 2 năm qua, nam doanh nhân và nàng hậu bí mật hẹn hò. Ảnh: Tiền Phong.
Trong tiệc cưới của Đỗ Thị Hà, ca sĩ Dương Edward hát Ba kể con nghe. Ảnh: Tiền Phong.
Trong tiệc cưới của Đỗ Thị Hà, ca sĩ Dương Edward hát Ba kể con nghe. Ảnh: Tiền Phong.
Ái Phương mang đến ca khúc Ước mơ của mẹ và Cô dâu. Ảnh: Tiền Phong.
Ái Phương mang đến ca khúc Ước mơ của mẹ và Cô dâu. Ảnh: Tiền Phong.
