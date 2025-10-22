Hà Nội

Đỗ Thị Hà và dàn mỹ nhân Việt làm dâu chốn hào môn

Giải trí

Đỗ Thị Hà, Tăng Thanh Hà, Thu Thảo và nhiều mỹ nhân Việt gây chú ý khi lấy chồng có gia thế ‘không phải dạng vừa’.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Viết Vương vào ngày 22/10. Chồng nàng hậu là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: VTV.
Đỗ Thị Hà chưa tiết lộ về chuyện tình giữa cô và Viết Vương. Trước khi lên xe hoa, cặp đôi lộ nhiều bằng chứng cùng đi du lịch nước ngoài, tham gia các hoạt động của Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Tiền Phong.
Á hậu Phương Nhi hoạt động trong showbiz khoảng 3 năm trước khi làm lễ dạm ngõ với doanh nhân Minh Hoàng vào tháng 1/2025. Ảnh: Nhà thiết kế Đỗ Long.
Phương Nhi giữ kín chuyện tình cảm với chồng thiếu gia. Ảnh: Znews.
Ngày 23/10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tổ chức đám cưới với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển). Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh.
Mỹ Linh chia sẻ trên Vietnamnet, cô sống cùng bố mẹ và bà nội chồng nên gia đình lúc nào cũng đông đúc, vui vẻ. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh.
Tháng 10/2017, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín tổ chức đám cưới sau ít năm hẹn hò. Hiện tại, cặp đôi có ba người con chung. Ảnh: VOV.
‘Thần tiên tỷ tỷ’ Đặng Thu Thảo có mối quan hệ tốt với mẹ chồng - doanh nhân Dương Thanh Thủy. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Tăng Thanh Hà làm dâu chốn hào môn trong 13 năm qua. Chồng nữ diễn viên là doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: Vietnamnet.
Hà Tăng hiện tại là mẹ ba con, tập trung kinh doanh. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
Lan Khuê làm dâu gia tộc giàu bậc nhất khi lấy Tuấn John - cháu doanh nhân Tư Hường vào năm 2018. Hiện tại, cô có một cậu con trai. Ảnh: FB Lan Khuê.
#Đỗ Thị Hà #Hoa hậu Đỗ Thị Hà #chồng Đỗ Thị Hà #vợ chồng Đỗ Thị Hà

