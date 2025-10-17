Hà Nội

Giải trí

Đỗ Thị Hà thăng hạng nhan sắc sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Thị Hà có chiều cao 1m75, đôi chân đẹp nuột nà cực phẩm cùng gương mặt xinh tươi, rạng ngời. Mới đây, nàng hậu tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đỗ Thị Hà và Viết Vương là cặp đôi trai tài gái sắc. Trong khi Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 Miss World 2021, Viết Vương điển trai, là doanh nhân. Ảnh: Znews.
Trong lễ ăn hỏi sáng ngày 16/10, Đỗ Thị Hà đi giày bệt. Nhiều người cho rằng nàng hậu không muốn bị cách biệt chiều cao khi sánh đôi cùng Viết Vương. Ảnh: Znews.
Năm 2020, khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà có chiều cao 1m75, số đo ba vòng 86-60-93cm. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà 'lột xác'. Cô gợi cảm, sành điệu hơn. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà có phong cách thời trang tinh tế. Để tôn lên đôi chân dài 1m11 nuột nà, cô chuộng trang phục ngắn. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Sắc vóc của nàng hậu thon gọn, săn chắc. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà 'cân' nhiều phong cách thời trang nhờ thân hình gợi cảm. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Chia sẻ với Pháp Luật TP HCM, Đỗ Thị Hà cho biết bí quyết giữ dáng của bản thân thân là tập gym và không ăn kiêng quá nghiêm ngặt để cơ thể có đầy đủ chất dinh dưỡng. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà từng chia sẻ trên VOV vào năm 2022, sau 2 năm đăng quang, cô cảm thấy bản thân trưởng thành, chín chắn và điềm đạm hơn. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
5 năm vào showbiz, Đỗ Thị Hà luôn tránh xa mọi thị phi, ồn ào. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Nàng hậu sinh năm 2001 tập trung cho công việc kinh doanh, làm người mẫu, dự sự kiện. Đối với chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà giữ kín. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Theo Tiền Phong, khoảng 1 tuần sau lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức đám cưới. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
