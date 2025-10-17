Đỗ Thị Hà thăng hạng nhan sắc sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Thị Hà có chiều cao 1m75, đôi chân đẹp nuột nà cực phẩm cùng gương mặt xinh tươi, rạng ngời. Mới đây, nàng hậu tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương.
Những người EQ thấp thường vô tình mang theo những “gánh nặng cảm xúc” khiến bản thân và người khác mất hứng trong mỗi chuyến đi.
Thương hiệun ôtô Wuling của Trung Quốc đã chính thức mở bán mẫu MPV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Xingguang 730 (Starlight) với mức giá chỉ 283 triệu đồng.
Nguyễn Thị Thùy Trang - hot girl quen thuộc vừa làm "dậy sóng" cộng đồng mạng với khoảnh khắc hóa thân thành nàng thỏ trắng ngọt ngào và quyến rũ.
Ở tuổi gần 40, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ, thần thái sang trọng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bắt đầu triển khai xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 mới được phát triển.
Ban Bí thư quyết định điều động Thiếu tướng Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Quenlin Blackwell - 'nữ hoàng meme' với hình ảnh hài hước, lầy lội trên mạng xã hội, đã có màn "lột xác" ngoạn mục khi trở thành người mẫu nội y gợi cảm.
Mùa 20/10 năm nay, bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, hội anh em đang truyền tay nhau loạt mẫu hoa độc đáo để dành tặng cho chị em.
Các mỹ nhân Việt: Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư, Tú Quỳnh góp mặt trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà.
So với thời điểm thi Rap Việt, Mai Âm Nhạc được nhận xét có sự "lột xác" ngoạn mục về phong cách thời trang và vóc dáng ngày càng nóng bỏng.
Trong những con sông kỷ Permi, Xenacanthus - loài cá mập có hình dáng không giống bất kỳ loài cá mập hiện đại nào - từng thống trị hệ sinh thái nước ngọt.
Chiếc thang gỗ 1.000 năm tuổi bảo quản cực kỳ tốt được phát hiện ở địa điểm Field 44, giúp hé lộ nhiều thông tin thú vị về cuộc sống cổ xưa.
Phản công ở mặt trận Pokrovsk, máy bay F-16 của Ukraine chi viện hỏa lực cho bộ binh, đặc nhiệm Nga và Ukraine giao tranh trong đường hầm Mỏ than số 1.
Vận may đang ở đỉnh cao, 3 con giáp này chỉ cần nắm bắt cơ hội là tiền vào như nước. Đây chính là thời điểm bứt phá ngoạn mục về tài chính.
Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, thần thái điềm đạm đầy cuốn hút, Marian Rivera xứng danh là tượng đài sắc đẹp theo thời gian, là "quốc bảo nhan sắc Philippines".
Trong phần thi áo tắm ở bán kết Miss Grand International 2025, Yến Nhi khoe thân hình gợi cảm, những bước catwalk đầy năng lượng.
Mẫu xe môtô Honda CL STREET 2025 mới ra mắt sở hữu kiểu dáng cổ điển, động cơ mạnh mẽ, hứa hẹn trải nghiệm lái thú vị cho người dùng.
Nếu Apple vẫn giữ iPod đến năm 2025, người nghe sẽ được sống lại cảm giác “Music. Only.”, nơi âm nhạc là trải nghiệm riêng tư, không bị gián đoạn.
Loạt ảnh diện thiết kế váy xuyên thấu đầy táo bạo của một hot girl Thái Lan đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có thể tham gia hoạt động thiện nguyện và chi tiêu khéo léo để tài chính dư dả.