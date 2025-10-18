Hà Nội

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu nhắc đến chồng doanh nhân

Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu nhắc đến chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa đăng tải hình ảnh lễ ăn hỏi, đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà viết: "Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu một hành trình mới. Nay mặt anh rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa". Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà lần đầu đăng ảnh bên doanh nhân Viết Vương. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đôi uyên ương tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng ngày 16/10. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà làm dâu chốn hào môn. Ảnh: Tiền Phong.
Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Ông Nguyễn Viết Hải - bố của thiếu gia Viết Vương đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Znews.
Theo Znews, ông Nguyễn Viết Hải chia sẻ trong lễ ăn hỏi: "Đã nhiều tháng và nhiều năm, con trai tôi là Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà yêu thương, tìm hiểu nhau. Giờ đây, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân để có cuộc sống dài lâu...Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa nuôi dạy cháu để cháu phát triển hơn. Mong hai con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau". Ảnh: Znews.
Theo Tiền Phong, Đỗ Thị Hà và Viết Vương có hơn 2 năm hẹn hò. Ảnh: Tiền Phong.
Tháng 9 vừa qua, Đỗ Thị Hà chia sẻ loạt ảnh ở Ý và Thụy Sĩ. Nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn nàng hậu chụp ảnh cưới ở châu Âu. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Theo Người Lao Động, đám cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương sẽ diễn ra vào ngày 22/10. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
