Tòa nhà Blooming Tower Danang bị tạm đình chỉ hoạt động

Do không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy, tòa nhà Blooming Tower Danang đã bị cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng quyết định tạm đình chỉ hoạt động.

Ngày 23/5, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động công trình tòa nhà Blooming Tower Danang thuộc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Hàn Quốc (địa chỉ tại đường Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) do không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Tòa nhà Blooming Tower Danang.

Hành vi vi phạm của cơ sở do không đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ được sửa đổi tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động.

Dự án Blooming Tower Danang có vị trí đắc địa ngay khu vực sông Hàn nhìn ra vịnh Đà Nẵng, cạnh cầu dây võng Thuận Phước. Công trình với 2 tòa tháp cao 37 tầng chưa kể tầng mái và tầng hầm, diện tích hơn 10.700 m2, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và thoát nạn; tham mưu tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là cơ sở kinh doanh dịch vụ nguy hiểm, nhà kinh doanh mặt phố.