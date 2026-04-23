Tò mò, chàng trai 32 tuổi đưa cả chuỗi kim loại nhiều màu sắc vào bàng quang

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa xử lý thành công một trường hợp dị vật bàng quang khá hiếm gặp.

Tò mò tự đưa dị vật vào cơ thể

Theo đó, khoa ngoại thận tiết niệu tiếp nhận bệnh nhân là một nam giới, 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau thắt vùng hạ vị kéo dài, kèm theo tiểu máu đầu bãi.

Qua thăm khám ban đầu và các chẩn đoán hình ảnh (X-quang, siêu âm), đội ngũ bác sĩ đã phát hiện một dị vật có hình dạng vòng tròn, nằm gọn trong lòng bàng quang.

Các bác sĩ khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, câu chuyện về nguyên nhân đưa dị vật vào niệu đạo thường rất tế nhị và khó chia sẻ.

Với trường hợp bệnh nhân 32 tuổi này, dị vật là một chuỗi hạt kim loại nhiều màu sắc. Bệnh nhân đã tự ý đưa chuỗi hạt vào niệu đạo với mục đích kích thích và tạo cảm giác lạ. Tuy nhiên, do cấu trúc niệu đạo nam giới khá dài và ngoằn ngoèo, chuỗi hạt đã bị mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Hình ảnh dị vật trên phim chụp và sau khi được lấy ra - Ảnh BVCC

Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Các bác sĩ khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, dị vật bàng quang là tình trạng các vật thể không thuộc cơ thể xuất hiện bên trong bàng quang.

Đối với nam giới, dị vật thường được đưa vào cơ thể qua con đường niệu đạo (ống dẫn nước tiểu) và mắc kẹt lại, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời.

"Quả bom nổ chậm", cần biết cách bảo vệ

Theo các bác sĩ khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, dị vật trong bàng quang không khác gì một "quả bom nổ chậm". Nếu không được phát hiện và xử lý sớm, nó có thể dẫn đến các biến chứng:

Triệu chứng tại chỗ: Đau buốt rát khi đi tiểu, tiểu khó, tiểu ra máu (thường là tiểu máu cuối bãi), đau âm ỉ hoặc thắt vùng bụng dưới (hạ vị).

Biến chứng nghiêm trọng: Viêm bàng quang mạn tính, nhiễm trùng đường tiết niệu ngược dòng gây viêm thận, suy thận. Dị vật sắc nhọn có thể gây vỡ bàng quang hoặc thủng niệu đạo.

Việc chẩn đoán chủ yếu dựa trên: Thăm khám lâm sàng: Khai thác tiền sử hành vi của bệnh nhân; Chẩn đoán hình ảnh: Chụp X-quang hệ tiết niệu và siêu âm bàng quang là hai phương pháp hiệu quả nhất để xác định vị trí, kích thước và hình dạng của dị vật.

Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp can thiệp "vàng" và ít xâm lấn nhất cho trường hợp này là Nội soi qua đường niệu đạo gắp dị vật. Đây là kỹ thuật không cần mổ hở, bác sĩ sẽ dùng ống nội soi luồn nhẹ nhàng qua niệu đạo vào bàng quang, sử dụng dụng cụ gắp chuyên dụng để lấy dị vật ra ngoài.

Phương pháp này giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, không để lại sẹo, và giảm thiểu tối đa các tổn thương cho niệu đạo và bàng quang.

“Ca lâm sàng này là một lời cảnh báo nghiêm túc về những hành vi tự ý đưa vật lạ vào cơ thể thông qua các đường tự nhiên. Nam giới không nên vì tò mò hay những quan điểm sai lầm về kích thích tình dục mà đặt mình vào nguy cơ đối mặt với phẫu thuật, nhiễm trùng, hay thậm chí là tử vong.

Nếu lỡ xảy ra sự cố, đừng e ngại hay xấu hổ, hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa (phòng khám ngoại thận) để được cấp cứu và xử lý sớm nhất. Sức khỏe và tính mạng của bạn là quý giá nhất”, các bác sĩ khoa Ngoại thận tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khuyên.

