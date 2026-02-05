Gắp thành công cây bút bị mắc kẹt trong bàng quang của một thiếu nữ

Trường hợp bé gái 16 tuổi bị cây bút mắc trong bàng quang nhờ siêu âm và nội soi xử lý thành công, nhấn mạnh không tự xử lý triệu chứng bất thường.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu liên quan đến dị vật đường tiết niệu ở trẻ vị thành niên

Bệnh nhân là một bé gái 16 tuổi, được người nhà đưa vào cấp cứu ban đêm trong tình trạng lo lắng.

Dị vật là cây bút được bác sĩ lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân. Ảnh NLĐ

Trình bày với bác sĩ, cô gái cho biết do bị ngứa vùng kín nên đã dùng một cây bút để gãi. Sau một thời gian thì em không còn thấy cây bút và dù đã tìm kiếm xung quanh cũng không có nên gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại bệnh viện, việc thăm khám ban đầu gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân mới ở tuổi dậy thì, không thể tiến hành kiểm tra xâm lấn. Ê-kíp điều trị đã chỉ định siêu âm và phát hiện dị vật là một cây bút nằm trong bàng quang.

Ngay sau đó, các bác sĩ chuyên khoa ngoại niệu được mời hội chẩn. Bệnh nhân được chỉ định nội soi qua đường niệu đạo để lấy dị vật ra ngoài. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, dù gặp một số trở ngại do kích thước và hình dạng của dị vật. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, trẻ vị thành niên và phụ huynh không nên tự ý xử lý khi có các triệu chứng bất thường như ngứa, đau hoặc khó chịu ở vùng kín.

Việc đưa vật lạ vào cơ thể có thể gây tổn thương, nhiễm trùng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.