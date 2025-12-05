Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tình trạng hôn nhân của Puka - Gin Tuấn Kiệt giờ ra sao?

Giải trí

Tình trạng hôn nhân của Puka - Gin Tuấn Kiệt giờ ra sao?

Puka - Gin Tuấn Kiệt làm đám cưới vào năm 2023. Không ít khán giả tò mò cuộc sống hôn nhân hiện tại của cặp đôi này.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Người Đưa Tin, trong một video mới đây, khi thấy Gin Tuấn Kiệt đang ngồi nghỉ, Puka liên tục cất giọng hát trêu chọc. Sự tinh nghịch của Puka khiến Gin Tuấn Kiệt tỏ ra ‘bất lực’. Ảnh: Người Đưa Tin.
Theo Người Đưa Tin, trong một video mới đây, khi thấy Gin Tuấn Kiệt đang ngồi nghỉ, Puka liên tục cất giọng hát trêu chọc. Sự tinh nghịch của Puka khiến Gin Tuấn Kiệt tỏ ra ‘bất lực’. Ảnh: Người Đưa Tin.
Puka - Gin Tuấn Kiệt làm đám cưới vào tháng 11/ 2023. Gin Tuấn Kiệt chia sẻ trên Vietnamnet, anh thay đổi nhiều từ khi kết hôn. Trước đây, Gin Tuấn Kiệt chỉ sống cho bản thân, nhưng nay biết lo nghĩ cho gia đình hơn. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Puka - Gin Tuấn Kiệt làm đám cưới vào tháng 11/ 2023. Gin Tuấn Kiệt chia sẻ trên Vietnamnet, anh thay đổi nhiều từ khi kết hôn. Trước đây, Gin Tuấn Kiệt chỉ sống cho bản thân, nhưng nay biết lo nghĩ cho gia đình hơn. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Gin Tuấn Kiệt yêu thương, chiều chuộng Puka. Nam ca sĩ chia sẻ trên Tiền Phong, khi vợ mang bầu, anh không yên tâm để cô ở nhà một mình trong lúc anh đi công tác xa. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Gin Tuấn Kiệt yêu thương, chiều chuộng Puka. Nam ca sĩ chia sẻ trên Tiền Phong, khi vợ mang bầu, anh không yên tâm để cô ở nhà một mình trong lúc anh đi công tác xa. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
“Tôi nhờ mẹ qua chăm Puka phụ, không để phụ nữ mang thai ở nhà một mình. Rất dễ bị tâm lý, bị buồn. Puka bị hạ đường huyết thai kỳ, rất cần người nhà ở bên. Bình thường, vợ chồng tôi nhờ siêu thị vận chuyển đồ lên tận căn hộ. Tuy nhiên, hôm đó Puka muốn đi tới đi lui để vận động. Vừa xuống siêu thị, cô ấy lập tức bị gục xuống”, Gin Tuấn Kiệt từng tâm sự. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
“Tôi nhờ mẹ qua chăm Puka phụ, không để phụ nữ mang thai ở nhà một mình. Rất dễ bị tâm lý, bị buồn. Puka bị hạ đường huyết thai kỳ, rất cần người nhà ở bên. Bình thường, vợ chồng tôi nhờ siêu thị vận chuyển đồ lên tận căn hộ. Tuy nhiên, hôm đó Puka muốn đi tới đi lui để vận động. Vừa xuống siêu thị, cô ấy lập tức bị gục xuống”, Gin Tuấn Kiệt từng tâm sự. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Gin Tuấn Kiệt là ông bố bỉm sữa khéo chăm sóc thiên thần nhỏ của mình. Nhờ được san sẻ việc chăm con, Puka không bị trầm cảm sau sinh. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Gin Tuấn Kiệt là ông bố bỉm sữa khéo chăm sóc thiên thần nhỏ của mình. Nhờ được san sẻ việc chăm con, Puka không bị trầm cảm sau sinh. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Sau khi kết hôn, Puka là hậu phương vững chắc của Gin Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ chia sẻ trên Người Lao Động, Puka luôn dành cho anh những lời động viên, khích lệ tinh thần cũng như giúp anh làm mới hình ảnh, xây dựng phong cách. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Sau khi kết hôn, Puka là hậu phương vững chắc của Gin Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ chia sẻ trên Người Lao Động, Puka luôn dành cho anh những lời động viên, khích lệ tinh thần cũng như giúp anh làm mới hình ảnh, xây dựng phong cách. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
“Puka cũng hỗ trợ Gin rất nhiều trong việc suy nghĩ cách thể hiện, rồi "quăng miếng" sao cho thú vị. Vợ thực sự là một fangirl cuồng nhiệt nhất của Gin tại chương trình Anh trai say hi 2024”, Gin Tuấn Kiệt cho hay. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
“Puka cũng hỗ trợ Gin rất nhiều trong việc suy nghĩ cách thể hiện, rồi "quăng miếng" sao cho thú vị. Vợ thực sự là một fangirl cuồng nhiệt nhất của Gin tại chương trình Anh trai say hi 2024”, Gin Tuấn Kiệt cho hay. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Puka diễn kịch, đóng nhiều phim truyền hình như Găng tay đỏ, Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Anh em siêu quậy…Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Puka diễn kịch, đóng nhiều phim truyền hình như Găng tay đỏ, Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, Anh em siêu quậy…Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Gin Tuấn Kiệt đóng phim Gia đình là số 1, Sui gia hay xui gia. Ngoài diễn xuất, anh còn hoạt động âm nhạc. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Gin Tuấn Kiệt đóng phim Gia đình là số 1, Sui gia hay xui gia. Ngoài diễn xuất, anh còn hoạt động âm nhạc. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Puka Gin Tuấn Kiệt #Gin Tuấn Kiệt #ca sĩ Gin Tuấn Kiệt #diễn viên Puka

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT