Nữ diễn viên hài Puka đẹp nuột nà sau 3 tháng sinh con

Giải trí

Diễn viên Puka được mệnh danh “mỹ nhân làng hài Việt”, tự tin mặc gợi cảm sau 3 tháng sinh nở.

Thu Cúc (tổng hợp)
Sau 3 tháng sinh con đầu lòng, Puka liên tục tham gia các sự kiện. Ảnh: Instagram Puka.
“Mỹ nhân làng hài Việt” chuộng trang phục gợi cảm khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Instagram Puka.
Puka đã lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh. Ảnh: Instagram Puka.
Nhiều khán giả khen ngợi vợ hơn tuổi của Gin Tuấn Kiệt ngày càng đẹp mặn mà. Ảnh: Instagram Puka.
Puka chia sẻ trên Saostar, giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa, cô hay quên. Ảnh: Instagram Puka.
"Puka như bị mất một nửa ký ức vậy đấy", nữ diễn viên tâm sự. Ảnh: Instagram Puka.
Puka được Gin Tuấn Kiệt tháp tùng khi tham gia các sự kiện sau sinh nở. Ảnh: Instagram Puka.
Vào tháng 5/2025, cặp đôi kỷ niệm 6 năm bên nhau. Ảnh: Instagram Puka.
Gần đây, Gin Tuấn Kiệt khoe được Puka chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: Instagram Puka.
"Có bé Thơ đầu bếp riêng nên thực đơn vừa đủ dinh dưỡng không gây béo mà còn ngon", Gin Tuấn Kiệt chia sẻ. Ảnh: Instagram Puka.
Puka và Gin Tuấn Kiệt chưa tiết lộ giới tính của con đầu lòng. Cặp đôi cũng giữ kín hình ảnh thiên thần nhỏ của mình. Ảnh: Instagram Puka.
Lần hiếm hoi Puka đăng ảnh con kể từ khi sinh nở. Ảnh: Instagram Puka.
