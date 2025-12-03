Hà Nội

Á hậu Phương Anh hôn nhân viên mãn bên chồng tiến sĩ

Giải trí

Á hậu Phương Anh hôn nhân viên mãn bên chồng tiến sĩ

Á hậu Phương Anh vừa nhận học bổng tiến sĩ 3 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB, Instagram Phương Anh)
Á hậu Phương Anh chia sẻ trên Tiền Phong, sau hơn một năm chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu và phỏng vấn, Phương Anh đã được nhận vào chương trình Tiến sĩ Quản trị tại Đại học RMIT, bắt đầu từ tháng 11/2025.
Trước đó, Phương Anh được chồng động viên, ủng hộ nên quyết định học tiến sĩ.
Chồng Phương Anh tên Hồ Đắc Đức. Theo Dân Việt, doanh nhân Đắc Đức từng du học tiến sĩ ở Anh.
Vợ chồng Phương Anh tổ chức đám cưới vào tháng 9/2023.
Phương Anh chia sẻ trên Vietnamnet, vợ chồng cô cùng tập gym ít nhất 3 buổi/tuần, cùng chạy bộ và leo núi.
"Khi một người có hẹn với bạn bè, người kia thường đi cùng. Dù bạn bè có thể nghĩ chúng tôi quá dính nhau nhưng cả hai đều thấy thoải mái và sẽ nhớ nhung nếu thiếu vắng đối phương trong các hoạt động thường ngày", nàng hậu trải lòng.
Trên trang cá nhân, Phương Anh từng chia sẻ, sau khi kết hôn, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho các dịp kỷ niệm, sự kiện quan trọng.
Nàng hậu thường xuyên khoe ảnh tình tứ bên chồng trên trang cá nhân.
Phương Anh từng chia sẻ, cô có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng. "Mẹ chồng tôi rất dễ thương và chu đáo, luôn khen ngợi và yêu thích những món tôi chuẩn bị dù có thể chưa hoàn hảo", nàng hậu tiết lộ.
Mẹ chồng thường hỏi thông tin khi Phương Anh xuất hiện trên TV, thậm chí chụp lại hình ảnh cho cô xem. "Công việc của tôi trong nghệ thuật và giải trí khá mới lạ so với môi trường của ba mẹ chồng nhưng họ đều rất hiểu và tạo điều kiện", Phương Anh cho biết.
Phương Anh chia sẻ trên Dân Việt vào tháng 3/2025, vợ chồng cô rất hạnh phúc với giai đoạn vợ chồng son, cùng nhau trải nghiệm, khám phá và phát triển sự nghiệp. "Chắc chắn trong tương lai gần, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị để xây dựng một tổ ấm đầy đủ hơn", cô nói.
