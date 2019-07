Trung Quốc cho tàu hỗ trợ hoả lực duy nhất của hải quân "về hưu"

Tàu hộ vệ tên lửa vừa được Hải quân Trung Quốc kéo về "nơi an nghỉ cuối cùng" tại Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc. Hành trình kéo tàu Cửu Giang về đây đã bắt đầu từ đầu tháng 7 và dài 20 ngày trước khi tới đích. Nguồn ảnh: Sina. Theo kế hoạch, tàu Cửu Giang sau này sẽ được thay đổi cấu trúc và trở thành một công viên nổi trên biển, phục vụ du khách và những người hiếu kỳ tới thăm quan. Nguồn ảnh: Sina. Tàu Cửu Giang được đặt lườn đóng mới từ năm 1975 và rất nhanh chóng hạ thủy vào cuối năm đó. Chính vì thế nó trở thành một trong những khinh hạm có thời gian đóng mới ngắn nhất lịch sử. Nguồn ảnh: Sina. Tàu được đóng theo lớp Type 053H và có độ giãn nước chỉ 1600 tấn. Với độ giãn nước thấp như vậy, các tàu như Cứu Giang chỉ được hải quân trên thế giới xếp vào hạng hộ vệ hạm, chưa đủ lớn để trở thành một khinh hạm. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có chiều dài 103 mét, lườn rộng 10,8 mét và mớm nước tối đa 3,1 mét. Cửu Giang được trang bị hai động cơ diesel có công suất 7000 mã lực mỗi động cơ cùng 2 trục dẫn động cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa khoảng 26 hải lý giờ. Nguồn ảnh: Sina. Vì yêu cầu của Hải quân Trung Quốc, tàu Cửu Giang sau này đã được cải biên và trở thành tàu hỗ trợ hoả lực. Tính tới thời điểm Cửu Giang được cho "về hưu", nó là tàu hỗ trợ hoả lực cuối cùng còn hoạt động trong lực lượng hải quân nước này. Nguồn ảnh: Sina. Tàu được trang bị hoả lực bao gồm một khẩu pháo 100mm loại Type 61 với chiều dài nòng pháo gấp 61 lần cỡ nòng. Ngoài ra còn có 6 dàn pháo tự động 37mm kèm theo đó là 2x2 ống phóng tên lửa chống hạm SY-1 và 5 ống phóng bom chìm Type 65. Nguồn ảnh: Sina. Tàu Cửu Giang được loại khỏi biên chế của Hải quân Trung Quốc từ tháng 6/2018 nhưng phải mất thêm một năm để tháo bỏ các trang thiết bị vũ khí, điện tử trên tàu trước khi kéo nó về "nơi an nghỉ cuối cùng". Nguồn ảnh: Sina. Type 053 là loại khinh hạm do Trung Quốc thiết kế và là một trong những loại khinh hạm Trung Quốc xuất khẩu được nhiều nhất với nhiều biến thể nhất thế giới hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Từng có 59 khinh hạm loại này được hoàn thiện với khoảng 14 biến thể khác nhau và tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn sử dụng 10 khinh hạm Type 053 trong biên chế, ngoài ra còn có Thái Lan với bốn chiếc, Bangladesh với ba chiếc, Ai Cập và Myanmar mỗi nước có hai chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh cảu khinh hạm Type 053H3 - một biến thể của khinh hạm Type 053 hiện đang phục vụ trong biên chế Hải quân Bangladesh.

