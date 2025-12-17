Hà Nội

Tin mẹo tiết kiệm pin Android, tôi nhận cái kết đắng

Số hóa

Hàng loạt mẹo tiết kiệm pin Android lan truyền trên mạng được chuyên gia thử nghiệm và kết luận: phần lớn vô dụng, thậm chí phản tác dụng.

Thiên Trang (TH)
Chuyên gia công nghệ Peter Kostadinov của PhoneArena đã dành hơn một thập kỷ thử mọi mẹo tiết kiệm pin Android và nhận về kết quả đầy phũ phàng.
Từ việc ép đóng ứng dụng, tắt 5G cho tới khởi động lại máy mỗi ngày, hầu hết các mẹo này không giúp pin bền hơn mà còn khiến máy tiêu tốn năng lượng nhiều hơn.
Theo ông, Android hiện đại đã quản lý RAM và tiến trình nền tốt hơn người dùng, nên việc vuốt tắt ứng dụng là hoàn toàn phản tác dụng.
Những “huyền thoại” như tắt hình động trong Developer Settings hay ép máy chạy chế độ tiết kiệm cực đoan cũng không còn ý nghĩa trong năm 2025.
Ngược lại, chế độ tối toàn hệ thống mới là giải pháp tiết kiệm pin hiệu quả, đặc biệt trên màn hình OLED.
Việc giảm độ sáng và tin tưởng vào độ sáng tự động mang lại tác động rõ rệt hơn bất kỳ mẹo truyền miệng nào.
Tắt các tính năng ít dùng như Always-on Display, 120Hz liên tục hay độ phân giải tối đa giúp pin bền bỉ hơn theo thời gian.
Cuối cùng, lời khuyên thực tế nhất vẫn là chọn điện thoại có pin lớn và chip tiết kiệm điện ngay từ đầu, vì không mẹo nào thay thế được dung lượng pin vật lý.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
