Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Google cảnh báo khẩn, Android có 100 lỗ hổng bảo mật

Số hóa

Google cảnh báo khẩn, Android có 100 lỗ hổng bảo mật

Google phát hiện hơn 100 lỗ hổng trên Android, trong đó có 2 zero-day cực nguy hiểm đang bị khai thác.

Thiên Trang (TH)
Google vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về hơn 100 lỗ hổng bảo mật trên Android.
Google vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về hơn 100 lỗ hổng bảo mật trên Android.
Bản tin tháng 12/2025 liệt kê tới 107 bản vá, bao gồm cả vi xử lý Qualcomm và MediaTek.
Bản tin tháng 12/2025 liệt kê tới 107 bản vá, bao gồm cả vi xử lý Qualcomm và MediaTek.
Đáng lo ngại nhất là hai lỗ hổng zero-day đang bị tin tặc khai thác ngoài đời thực.
Đáng lo ngại nhất là hai lỗ hổng zero-day đang bị tin tặc khai thác ngoài đời thực.
Lỗi CVE-2025-48572 cho phép hacker kiểm soát hệ thống, CVE-2025-48633 đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.
Lỗi CVE-2025-48572 cho phép hacker kiểm soát hệ thống, CVE-2025-48633 đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.
Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã đưa hai lỗ hổng này vào danh sách bắt buộc phải vá trước ngày 23/12.
Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã đưa hai lỗ hổng này vào danh sách bắt buộc phải vá trước ngày 23/12.
Điểm yếu lớn của Android là sự phân mảnh, khiến người dùng phải chờ nhà sản xuất tung bản vá.
Điểm yếu lớn của Android là sự phân mảnh, khiến người dùng phải chờ nhà sản xuất tung bản vá.
Người dùng Pixel được cập nhật ngay, nhưng Samsung, Xiaomi, OPPO phải chờ phê duyệt.
Người dùng Pixel được cập nhật ngay, nhưng Samsung, Xiaomi, OPPO phải chờ phê duyệt.
Lời khuyên cấp tốc: kiểm tra cập nhật thủ công, cài đặt ngay và hạn chế ứng dụng lạ để tránh rủi ro.
Lời khuyên cấp tốc: kiểm tra cập nhật thủ công, cài đặt ngay và hạn chế ứng dụng lạ để tránh rủi ro.
ời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Android #bảo mật #lỗ hổng #zero-day #cập nhật #Google

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT